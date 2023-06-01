Женщина кричала оскорбления и обвиняла беженок в занятии проституцией.

В Германии неадекватная россиянка накинулась на украинских беженок в общественном транспорте.

Видео инцидента появилось в сети. На кадрах наглая россиянка возмущается, что украинские беженки ухаживают за собой да еще и получают социальные выплаты.

По ее версии, украинки бегут в Германию не от российских бомбардировок, а для занятия проституцией. Впрочем, сама россиянка расставляла в автобусе ноги и предлагала снять на видео свои гениталии. Причиной гнева стала патриотическая футболка украинки.

Россиянка: Ты скандал провоцируешь. Ты надела футболку. Тебе не стыдно такую футболку надевать?

Украинка: Футболку "Добрый вечер, мы из Украины"?

Россиянка: Да! Выбрось ее на помойку, д*ра. Мы знаем, что ты из Украины. Губы свои, как проститутки, намазала. Все вам дали...

В ответ на это украинка попросила вызвать полицию, потому что ее оскорбляют. Услышав это неадекватная россиянка сбежала из транспорта со словами "Меня тоже обижают. Проститутка".

Неадекватные россиянки за рубежом - последние новости

Ранее подобный инцидент произошел в Бад-Висзее (Германия). Там агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

Затем в Швеции россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с обидами на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

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