Он обвинил его в несправедливом отношении к Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у страны больше нет никаких ожиданий от Европейского Союза.

Выступая на открытии парламентской сессии он сказал, что отношения Турции с Евросоюзом это один из случаев, когда "принесенные жертвы и приложенные усилия не оправдывали себя". По словам Эрдогана, Турция выполнила все обещания, данные Евросоюзу, но ЕС не выполнил почти ни одного.

"Несмотря на смену администраций, не изменилось несправедливое и пристрастное отношение Евросоюза к нашей стране, которое несовместимо с принципом лояльности. Они совершают несправедливость за несправедливостью по отношению к нашей стране, игнорируя принципы, правила и процессы, которые они изложили на бумаге", - цитирует его Anadolu.

Видео дня

Турецкий президент считает, что Евросоюз сможет "исправить свои ошибки", если откажется от этих несправедливостей. "Если же нет, то они полностью потеряют право на какие-либо ожидания от нас в политическом, социальном, экономическом и военном плане. Если они намерены прекратить процесс полноправного членства, который сейчас превратился в пустую болтовню, то это тоже их личное дело", - добавил он.

Путь Турции в Евросоюз

Как известно, Турция была претендентом на вступление в Европейский Союз еще с 1987 года, однако в 2016-м переговоры прекратились.

Этим летом, когда Турция отказывалась ратифицировать заявку на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Эрдоган заявил, что сначала необходимо проложить путь для Турции в Евросоюз, а потом уже "уступить дорогу" Швеции в Альянс.

В итоге Турция ратифицировала заявку Швеции. Тогда в заявлении НАТО говорилось, что страна будет активно поддерживать усилия по активизации процесса вступления Турции в ЕС, включая модернизацию Таможенного союза ЕС-Турция и либерализацию визового режима.

Вас также могут заинтересовать новости: