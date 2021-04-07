В конце концов ей предложили бежевый диван, на некотором расстоянии от Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился во вторник с двумя руководителями Евросоюза, но во время встречи произошел конфуз, когда главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не досталось места.

Читайте такжеСША вводят санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400Как сообщает "Европейская правда"со ссылкой на Washington Post, на распространенном видео лидеров в богато украшенном зале заседаний в Анкаре видно, как Эрдоган и президент Европейского совета Шарль Мишель устраиваются на позолоченных стульях, тогда как председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, кажется, не знает, где должна сидеть.

Фон дер Ляйен стоит, глядя на них, машет рукой и якобы говорит "гм" или "эм".

В конце концов ей предложили бежевый диван, на определенном расстоянии от Эрдогана и Мишеля, напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который занимает более низкий статус по типовому дипломатическиму протоколу.

"Эм" - это новый термин, не такими должны быть отношения между ЕС и Турцией", - написал в Twitter Сергей Лагодинский, немецкий член Европарламента, который является главой делегации законодательного органа в общем европейско-турецком парламентском комитете.

Другой член Европарламента, голландский депутат Софи Вельд, отметила, что на встречах Эрдогана и предыдущей пары руководителей ЕС (оба мужчины) трое лидеров сидели рядом, в равноценных креслах.

"Это было не случайно, это было намеренно", - написала она в Twitter, где другие объяснили инцидент больше как социальное дистанцирование, чем как протокол.

Визит лидеров ЕС состоялся через две недели после выхода Турции из международного договора, направленного на предотвращение насилия в отношении женщин, известного как Стамбульская конвенция. Союзники Эрдогана заявили, что этот шаг не означает, что права женщин игнорируются.

После встречи фон дер Ляйен прямо не упоминала об инциденте. Но она выразила обеспокоенность отношением Турции к правам женщин.

"Я глубоко обеспокоена тем, что Турция вышла из Стамбульской конвенции. Это касается защиты женщин и защиты детей от насилия. И это явно неправильный сигнал сейчас", - сказала она.

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Автор: Ирина Погорелая