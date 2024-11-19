Несколько экспертов поделились своими мнениями касаемо того, изменится ли что-либо после того, как Украина начнет пускать ракеты по территории РФ.

Использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по целям на территории России вряд ли приведет к Третьей мировой войне, но может повлиять на дальнейшую эскалацию в ходе полномасштабной войны, считает профессор международных отношений Майкл К. Деш.

"Я считаю, что решение президента [США Джо] Байдена санкционировать использование Украиной американского оружия, способного поражать цели в глубине России, опасно и бессмысленно", - отметил он изданию Newsweek.

По словам Деша, это решение "опасно", так как для использования, в частности, ATACMS может потребоваться прямое участие США или НАТО, в первую очередь в наведении на цель. При этом он считает, что есть и "оптимизм" в этом решении — по крайней мере, в вопросе поиска "рычагов давления" на Россию.

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Научный сотрудник Фонда украинских исследований Роберт Романчук считает, что Третья мировая война и вовсе уже началась.

"На одной стороне - Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Война России в Украине ведется при поддержке китайской промышленности, иранских беспилотников, северокорейских боеприпасов и ракет, которые каждую ночь убивают украинских мирных жителей, а теперь и северокорейские войска", - отмечает он.

С другой стороны находится Украина, которой западные союзники оказывают минимальную помощь. Поэтому он считает, если Россия победит Украину, то дальше переместит акцент на страны Балтии или Польшу. Романчук также считает, что у России множество "красных линий", но каждый раз ей приходилось отступать от собственных угроз после того, как Запад предоставлял все новые возможности для Украины.

Специалист по внешней политике США Ричард К. Беттс отмечает, что риск эскалации "невелик", так как кремлевский диктатор Владимир Путин просто может дождаться вступления Дональда Трампа на должность президента США и последующего изменения политики США в отношении Украины.

Другие новости о разрешении бить дальнобойными ракетами по РФ

Ранее УНИАН сообщал, изменят ли удары ATACMS по войскам КНДР позицию Ким Чен Ына.

Кроме того, разрешение США на удары ATACMS по РФ оставляет три существенных вопроса.

"Это решение не изменит кардинально слабеющую судьбу Украины на передовой, хотя поднимет моральный дух и укрепит позиции страны перед переговорами", - пишет The Economist.

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