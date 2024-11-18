На встрече министров иностранных дел стран ЕС не приняли общее решение о том, что Украина может использовать европейское оружие для атак по территории России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что США разрешили Украине применять ракеты ATACMS по территории России.

На заседании Еврокомиссии он заявил, что Киев получил разрешение на удары дальностью до 300 километров.

По словам зампреда Еврокомиссии, на встрече министров иностранных дел стран ЕС не приняли общее решение о том, что Украина может использовать европейское оружие для атак по территории России. По его словам, каждая страна будет решать этот вопрос самостоятельно, сказал Боррель.

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Не менее 4,7 млн россиян в крупных городах России окажутся в зоне поражения американских дальнобойных ракет, подсчитали СМИ с помощью данных Росстата и американского Института изучения войны (ISW).

Разрешение на дальнобойные удары по РФ

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщил, что президент США разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Агентство Reuters писало, что Украина планирует использовать это оружие в ближайшие дни.

Украина действительно получила разрешение на использование ракет Storm Shadow/SCALP совместного производства Франции и Великобритании по целям на территории России, заявил высокопоставленный источник в военно-политических кругах.

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