Разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина в контексте попыток Эрдогана обеспечить посредничество между Киевом и Москвой для прекращения вторжения России в Украину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает британское издание ВВС, Путин перечислил свои требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения мирного соглашения.

По словам пресс-секретаря Эрдогана, разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина, утверждает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, в контексте попыток Эрдогана обеспечить посредничество между Киевом и Москвой для прекращения вторжения России в Украину.

Путин в разговоре озвучил список требований к Украине, выполнение которых считает необходимым условием прекращения вторжения.

В список требований входит:

нейтральный статус Украины,

отказ от вступления в НАТО,

разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает для себя достаточным,

обеспечение "защиты русского языка в Украине",

также то, что Путин называет "денацификацией".

Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Калин не стал раскрывать содержания этих пунктов.

Турция заявляет, что не признает законности российской оккупации Крыма, безусловно поддерживает территориальную целостность Украины и требует прекратить вторжение России.

Вместе с тем Турция не планирует вводить санкции против России, объясняя это необходимостью сохранить позицию посредника для переговоров.

17 марта в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых МИД сообщил, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

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