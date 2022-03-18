Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает британское издание ВВС, Путин перечислил свои требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения мирного соглашения.
По словам пресс-секретаря Эрдогана, разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина, утверждает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, в контексте попыток Эрдогана обеспечить посредничество между Киевом и Москвой для прекращения вторжения России в Украину.
Путин в разговоре озвучил список требований к Украине, выполнение которых считает необходимым условием прекращения вторжения.
В список требований входит:
- нейтральный статус Украины,
- отказ от вступления в НАТО,
- разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает для себя достаточным,
- обеспечение "защиты русского языка в Украине",
- также то, что Путин называет "денацификацией".
Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Калин не стал раскрывать содержания этих пунктов.
Турция заявляет, что не признает законности российской оккупации Крыма, безусловно поддерживает территориальную целостность Украины и требует прекратить вторжение России.
Вместе с тем Турция не планирует вводить санкции против России, объясняя это необходимостью сохранить позицию посредника для переговоров.
17 марта в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых МИД сообщил, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".