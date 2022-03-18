Вашингтон будут всячески поддерживать старания Киева дипломатическим путем достичь деэскалации, прекращения огня и выведения российских войск.

В США не видят признаков того, что Путин готов остановиться и закончить войну в Украине дипломатическим путем.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Наоборот, если вы послушаете его последние заявления, они наводят на мысль, что он движется в противоположном направлении", - подчеркнул он.

Госсекретарь также добавил, что дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации. Однако, Россия не настроена вести переговоры.

"Я не увидел никаких значительных усилий со стороны России, чтобы дипломатическим путем прекратить эту войну, которую она ведет", - отметил Блинкен.

По его словам, Вашингтон будут всячески поддерживать старания Киева дипломатическим путем достичь деэскалации, прекращения огня и выведения российских войск.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Русские обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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