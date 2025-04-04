Не исключено, что разговор может состояться в пятницу.

Разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшее время - возможно, даже завтра. Об этом сообщает издание Politico.

"Ожидается, что еще один телефонный разговор Трампа и Путина состоится до или после выходных", - пишет издание.

При этом никаких гарантий того, что этот разговор действительно состоится, нет, поскольку "как всегда с Трампом, ничего не решено окончательно", - отмечает Politico.

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Отношения Трампа и Путина

Напомним, в воскресенье Трамп заявлял NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. В то же время позже издание писало, что окружение Трампа не советует ему звонить Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня в Украине.

По данным представителей администрации Трампа звонок между лидерами двух стран не запланирован. При этом они предупредили, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным.

В среду и четверг спецпредставитель США Стив Уиткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне. Как сообщало издание Bloomberg, теперь США будут ждать, когда Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем обе стороны перейдут к любым следующим шагам в решении войны.

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