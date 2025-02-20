Трамп анонсировал возможное заключение нового торгового соглашения с Китаем. Также он коснулся вопроса Украины, заявив, что у россиян есть много козырей в переговорах об окончании войны.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ожидает визита главы Китая Си Цзиньпина в США, однако не сказал, когда это может произойти.

Трамп допустил возможность для США и Китая заключить новое торговое соглашение. Диалог Си Цзиньпина и Трампом рассматриваются как решающее для потенциального смягчения или отсрочки торговых пошлин, написал Reuters.

"В итоге у нас будет президент Си Цзиньпин, у нас будут все, кто приедет", - сказал Трамп, говоря также о других лидерах, приезжающих в США.

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Издание отметило, что в последний раз Си Цзиньпин приезжал в США в ноябре 2023 года. А Трамп и лидер КНР разговаривали незадолго до вступления Трампа в должность 20 января.

В общении с журналистами он также затронул тему Украины. Он заявил, что может заключить сделку с РФ по поводу войны в Украине. "Мы можем заключить сделку с Россией, чтобы остановить убийства", - сказал он, добавив, что, по его мнению, россияне хотели бы, чтобы война закончилась.

"Я думаю, у них есть немного козырей, потому что они захватили много территории, так что у них есть козыри", - сказал Трамп.

Отношения Кмтая и США

У этих старн уже много лет напряженные отношения из-за разногласий, начиная от торговых пошлин и кибербезопасности и заканчивая TikTok, Тайванем, Гонконгом, правами человека и происхождением COVID-19.

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