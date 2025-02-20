В этом плане важную роль играет и участие Соединенных Штатов.

На следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Соединенные Штаты Америки. Британский политик представит президенту США Дональду Трампу план развертывания в Украине европейских военнослужащих.

Об этом пишет издание The Telegraph. Речь идет о развертывании менее 30 000 европейских военных. Ожидается, что премьер-министр Великобритании подробно расскажет о том, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США.

При этом Стармер будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в Восточной Европе в состоянии готовности, чтобы "ответить смертоносной силой, если Россия нарушит условия любого перемирия".

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Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что вся ответственность за любые миротворческие операции в Украине ляжет на плечи Европы и Канады. Стармер будет доказывать, что в интересах США оставаться вовлеченными в предотвращение нового – уже третьего – вторжения России в Украину после завершения боевых действий.

"Согласно англо-французскому плану, менее 30 000 военных под руководством европейских стран будут размещены в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешней линии фронта. Вместо того, чтобы размещать гораздо большие силы в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего"", – пишет издание со ссылкой на источник.

Собеседник заметил, что операция будет подкреплена достаточной огневой мощью, чтобы "отслеживать и отражать эти атаки", чтобы вновь открыть воздушное пространство Украины и сделать возможными коммерческие полеты. Также, согласно плану, в Черное море будут направлены военно-морские патрульные корабли для мониторинга российских угроз коммерческим судоходным путям.

План, изложенный западными официальными лицами, далек от миротворческой миссии, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что в случае подписания мирного соглашения, понадобится 200 тысяч миротворцев. Но учитывая то, что Германия, Испания и Италия выступают против развертывания миротворческой миссии, европейские возможности для обеспечения будущего Украины представляются ограниченными.

"Целью такой поддержки была бы уверенность в том, что любые силы, которые будут развернуты, не будут обжалованы Россией", – сказал западный чиновник.

Эта поддержка может включать американские истребители, дислоцированные в Румынии и Польше, готовые ответить на любую будущую российскую агрессию. На восточных границах НАТО также может базироваться гораздо больший многонациональный сухопутный контингент, который в случае необходимости может быть переброшен для защиты европейских войск в Украине.

Эта стратегия также соответствует долгосрочной политике не втягивать войска НАТО в прямую конфронтацию с российскими войсками в поддержку Украины. И есть надежда, что Трамп поддержит этот план, поскольку это будет означать, что американские войска не будут развернуты в Украине после войны.

В то же время НАТО придется начать дискуссии по статье 5 о взаимной обороне, в которой говорится о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. Хотя не ожидается, что это положение будет распространяться на европейские войска, дислоцированные в Украине, некоторые страны будут настаивать на том, чтобы оно оставалось в силе, если Москва решит напасть на их территорию из-за развертывания этих войск.

Миротворцы в Украине: последние новости

18 февраля нижняя палата парламента Нидерландов одобрила резолюцию о возможной отправке миротворцев в Украину. Правительство просят занять конструктивную позицию по развертыванию "послевоенных миротворческих сил" на украинской территории.

Отправку своих войск не исключают также Великобритания и Швеция. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард сказала, что надо достичь договоренности о справедливом и устойчивом мире в Украине на основе международного права. При этом такой мир должен гарантировать, что РФ не сможет нарастить армию и снова напасть на Украину или другую страну через несколько лет.

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