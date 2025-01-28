По его мнению, союзники должны убедить Трампа, что жесткая сила будет нужна в Украине, Персидском заливе и Южно-Китайском море, а не на территориях стран-партнеров.

Амбиции президента Дональда Трампа по расширению территории Соединенных Штатов Америки являются неразумными, поскольку такой прецедент только подбодрит Россию и Китай.

Об этом в своей колонке для The Times пишет член Палаты лордов Великобритании Уильям Хейг, комментируя жесткую риторику нового американского лидера в отношении Дании и Канады, а также Колумбии, Египта и Иордании. По его словам, сейчас унизить эти страны легко, но наступит день, когда США снова будут нуждаться в их поддержке:

"Использование такой силы против союзников окажется ошибкой, когда это потребуется в других местах, в частности, чтобы иметь надежду на прекращение войны в Украине. Белому дому может быть приятно побить нескольких друзей, но ему понадобится больше сил, чем он себе представляет, чтобы остановить большую драку".

Хейг отмечает, что Вашингтон рассчитывает на размещение британских и европейских войск в Украине после прекращения огня, поскольку без гарантий Украина будет противиться этому, боясь быстрого возвращения РФ. По его мнению, Трамп понимает, что возобновление войны и распад Украины станут катастрофой, которая затмит поражение Джо Байдена в Афганистане.

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"Когда эта дискуссия состоится, жестокая правда станет очевиднее, чем когда-либо: европейским нациям не хватает сил, чтобы сдержать войну на собственном континенте без близкой помощи США. Их армии слишком малы или плохо оснащены, и им, несомненно, не хватает спутников, ракет, транспортных самолетов и производства боеприпасов, которые являются незаменимыми для жесткой силы в современном мире", - пишет он.

Тогда Трамп поймет, что слишком слабые для противостояния Штатам союзники также являются слишком слабыми для того, чтобы "снять бремя с его рук", а войны можно прекратить лишь расширив американские обязательства.

Иностранные войска в Украине

Еще до инаугурации Трампа СМИ сообщали, что весомой частью его мирного плана является размещение европейских войск на линии боевого соприкосновения. Идею создания такой военной миссии поддерживает президент Франции Макрон.

В Украине также сообщили, что размещение иностранных солдат может стать частью гарантий безопасности от партнеров.

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