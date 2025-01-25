Президент США заявил, что хочет захватить арктический остров.

Президент США Дональд Трамп настаивал на том, что он серьезно настроен на захват Гренландии, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Дании.

Как пишет Financial Times, он разговаривал с Метте Фредериксен, премьер-министром Дании, в течение 45 минут на прошлой неделе. Белый дом не прокомментировал разговор, но Фредериксен сообщила, что ясно дала понять: Гренландия, автономная часть Дании, не продается. При этом она отметила "большой интерес" Америки к острову.

Пять нынешних и бывших высокопоставленных европейских чиновников указали, что беседа прошла очень плохо. Они добавили, что Трамп вел себя агрессивно и конфронтационно после того, как премьер-министр Дании заявила, что остров не продается, несмотря на ее предложение о более тесном сотрудничестве в области военных баз и разработки полезных ископаемых.

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"Это было ужасно", - сказал один из собеседников. Другой добавил:

"Он был очень тверд. Это был холодный душ. Раньше к этому трудно было относиться серьезно. Но я думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно".

Отмечается, что детали звонка, вероятно, усилят опасения европейцев, что возвращение Трампа к власти приведет к обострению трансатлантических связей, как никогда ранее, поскольку президент США оказывает давление на союзников, требуя от них уступить территории.

Многие европейские чиновники надеялись, что его заявления о желании установить контроль над Гренландией из соображений "национальной безопасности" были лишь тактическим ходом для получения большего влияния на эту территорию, являющуюся частью НАТО.

Издание отмечает, что разговор с Фредериксеном разрушил эти надежды, углубив внешнеполитический кризис между союзниками по НАТО.

"Намерение было очень ясным. Они хотят этого. Датчане сейчас находятся в кризисном режиме", - сказал один из собеседников, осведомленный о разговоре. Бывший датский чиновник добавил:

"Это был очень жесткий разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы".

Офис премьер-министра Дании заявил, что "не признает интерпретацию разговора, которую предоставили анонимные источники".

Претязания Трампа на Гренландию

Гренландия, с населением всего 57 000 человек, служит ключевой точкой доступа к новым морским путям, которые постепенно открываются в Арктике. Кроме того, она обладает богатыми, хотя и труднодоступными, залежами полезных ископаемых.

Президент Трамп ясно дал понять, что безопасность Гренландии важна для Соединенных Штатов, поскольку Китай и Россия "вкладывают значительные средства в арктический регион", - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

В начале января Трамп пригрозил ввести пошлины против Дании, если она выступит против него в вопросе Гренландии. Он также отказался исключить возможность применения военной силы для установления контроля над островом.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде неоднократно подчеркивал, что жители острова хотят независимости, а не американского - или датского - гражданства.

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