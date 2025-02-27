Соединенные Штаты Америки хотели отменить визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, однако передумали после вмешательства Парижа.
Об этом сообщает телевизионная сеть BFMTV, ссылаясь на французский дипломатический источник. По их данным, вчера Белый дом попросил украинского лидера не приезжать в США для встречи с президентом Дональдом Трампом:
"Владимир Зеленский позвонил Эммануэлю Макрону, который, в свою очередь, связался с Дональдом Трампом, попросив его принять своего коллегу и добавив, что поручится за него. В конце концов, Дональд Трамп согласился, объявив в среду, что примет украинского лидера в Белом доме".
Визит Зеленского в США
Как известно, официальный визит президента Украины в Соединенные Штаты Америки запланирован на пятницу, 28 февраля. Его основной целью является подписание предварительного соглашения с президентом США Дональдом Трампом о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных минералов.
Во время визита в США, кроме подписания соглашения о минералах, Зеленский будет обсуждать с Трампом вопросы гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.
Сегодня днем стало известно, что президент по дороге в Штаты остановился в Ирландии, его самолет сел в аэропорту Шеннон на западе страны.