Президент Франции "поручился" за него.

Соединенные Штаты Америки хотели отменить визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, однако передумали после вмешательства Парижа.

Об этом сообщает телевизионная сеть BFMTV, ссылаясь на французский дипломатический источник. По их данным, вчера Белый дом попросил украинского лидера не приезжать в США для встречи с президентом Дональдом Трампом:

"Владимир Зеленский позвонил Эммануэлю Макрону, который, в свою очередь, связался с Дональдом Трампом, попросив его принять своего коллегу и добавив, что поручится за него. В конце концов, Дональд Трамп согласился, объявив в среду, что примет украинского лидера в Белом доме".

Визит Зеленского в США

Как известно, официальный визит президента Украины в Соединенные Штаты Америки запланирован на пятницу, 28 февраля. Его основной целью является подписание предварительного соглашения с президентом США Дональдом Трампом о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных минералов.

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Во время визита в США, кроме подписания соглашения о минералах, Зеленский будет обсуждать с Трампом вопросы гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.

Сегодня днем стало известно, что президент по дороге в Штаты остановился в Ирландии, его самолет сел в аэропорту Шеннон на западе страны.

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