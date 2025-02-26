По его слолвам, еще надо выяснить формат встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рабочей дате возможного визита в Вашингтон.

По его слолвам, еще надо выяснить формат встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале "Суспільне".

"Относительно визита. Я думаю, что визит нам предложили, да. Но я хочу получить - офисы работают - какой формат и когда. Да, там есть рабочая дата. То, что сказал президент Соединенных Штатов - пятница. Офисы на связи", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства уточнил, что имеет важный вопрос и очень хочет визита.

"Президенту Америки важно открыть соглашением шаги вперед, а для меня очень важно, знаете, что услышать? Что помощь Соединенными Штатами Америки, не потом, а сейчас, не будет остановлена. И мне это нужно для наших людей. Очень нужно. И для меня - это главный тезис на сегодня", - подчеркнул Зеленский.

Возможность визита Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Я слышал, что он приезжает в пятницу, конечно, я не против, если он хочет", - заявил американский президент.

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