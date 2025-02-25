Также Зеленский может встретиться с законодателями на Капитолийском холме.

В пятницу, 28 февраля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом после того, как страны согласовали проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

Официальные лица с обеих сторон согласились с проектом и рекомендовали его подписать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

Белый дом отказался от комментариев. В то же время один из собеседников агентства на условиях анонимности заявил, что этот визит предложили в администрации Трампа.

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Соглашение по добыче полезных ископаемых занимает центральное место в стремлении Киева заручиться поддержкой США, поскольку американский президент Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить войну. Сделка может открыть для США доступ к огромным минеральным богатствам Украины.

Другой источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Зеленский может встретиться с законодателями на Капитолийском холме, но график визита все еще меняется.

Агентство напомнило, что на прошлой неделе в отношениях между лидерами США и Украины произошло "обострение" – Трамп назвал Зеленского непопулярным "диктатором", которому нужно быстро заключить мирное соглашение или потерять свою страну. В свою очередь, украинский лидер заявил, что президент США живет в "дезинформационном пузыре".

Соглашение о полезных ископаемых

25 февраля издание Financial Times сообщило, что Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали детали договора о полезных ископаемых после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований. В частности, Америка отказалась от требований о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов.

Соглашением предусматривается создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов. Речь идет также о нефти и газе. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

В то же время в документе не упоминаются гарантии безопасности для Украины, на включении которых настаивал Киев.

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