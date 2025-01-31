Он обсуждал войну с госсекретарем Рубио.

Новый государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заверил министра иностранных дел Италии, что американцы не оставят Украину.

Об их разговоре Антонио Таяни рассказал в интервью Politico. По его словам, Рубио настаивал на том, что Штаты не откажутся от Украины. Также министр попытался преуменьшить риск того, что новый президент США прибегнет к военному захвату Гренландии.

Таяни отметил, что Европа должна больше покупать у Штатов, а также увеличивать оборонные бюджеты и укреплять экономику, чтобы избежать торговой войны с Дональдом Трампом:

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"Мы должны ускорить путь к тому, чтобы стать сильнее и завершить создание банковского союза, единого энергетического рынка, фискальной гармонизации, европейской обороны. Европа не должна быть сильной только в установлении правил, она должна быть сильной политически и экономически".

Позиция администрации Трампа по войне

Напомним, верховная представительница Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что они с Рубио согласились, что необходимо продолжать давить на Россию.

В недавнем интервью госсекретарь сказал, что для завершения войны необходимо, чтобы обе стороны пошли на уступки. Он назвал ложью идею того, что Украина сможет отбросить оккупационные войска к границам 1991 года.

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