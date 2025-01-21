Кандидатуру Рубио поддержали все 99 сенаторов от республиканцев и демократов

В понедельник Сенат США проголосовал за утверждение Марко Рубио на пост нового государственного секретаря. Как пишет CNN, голосование состоялось всего через несколько часов после того, как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве президента.

Кандидатуру Рубио поддержали все 99 сенаторов от республиканцев и демократов, ни один сенатор не проголосовал против выдвижения.

После голосования в Сенате Рубио заявил, что для него стало "большой честью" быть единодушно утвержденным коллегами. Отвечая на вопрос, какими будут его первоочередные задачи на посту госсекретаря, Рубио сказал, что сначала "примет присягу завтра утром".

Видео дня

Рубио также заявил, что прекращение огня в Украине будет главным приоритетом Дональда Трампа, однако "это будет сложно". Он также заявил, что не может назвать сроки окончания войны между Россией и Украиной, но сказал журналистам, что каждой стороне придется "кое-что" уступить.

Марко Рубио - другие заявления

Ранее Рубио уже заявлял, что на уступки при достижении мирного соглашения придется пойти и России, и Украине. Он также отмечал, что у России все равно нет шансов захватить всю Украину, как и у Украины нет шансов вернуть временно оккупированные территории.

Рубио также ранее заявлял, что США под руководством избранного президента Дональда Трампа обеспечат мир через силу.

Вас также могут заинтересовать новости: