По информации Fox News, этот человек имеет большой авторитет.

Вскоре новоизбранный президент США Дональд Трамп может назначить спецпредставителя по Украине, который возглавит переговоры о прекращении войны с РФ. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на свои источники.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального представителя, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, достичь мирного урегулирования. Вы увидите это в ближайшее время", - отметил один из источников.

В издании добавили, что эта должность не будет оплачиваться, ведь с 2017 по 2019 годы Курт Волкер выполнял такие функции на волонтерских началах.

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В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что на роль переговорщика по Украине в окружении Дональда Трампа рассматривают две кандидатуры, а именно:

Роберта ОʼБрайена (бывший советник Трампа по национальной безопасности);

Ричарда Гренелаа.

"Оба кандидата очень хорошо знакомы с ситуацией в Украине и довольно близки к Трампу", - добавил Гончаренко.

США и Украина - последние новости

Ранее спикер Пентагона Пэт Райдер отреагировал на информацию о создании буферной зоны в Украине, что предусматривается в "мирном плане" новоизбранного президента Дональда Трампа. Он отметил, что не планирует спекулировать на этой теме или предполагать планы следующей администрации президента США.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что участие северокорейских войск в войне против Украины встретит жесткий ответ со стороны Америки. В США также подтвердили, что более 10 000 военных из Северной Кореи отправили на восток России.

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