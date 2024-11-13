Вскоре новоизбранный президент США Дональд Трамп может назначить спецпредставителя по Украине, который возглавит переговоры о прекращении войны с РФ. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на свои источники.
"Вы увидите очень высокопоставленного специального представителя, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, достичь мирного урегулирования. Вы увидите это в ближайшее время", - отметил один из источников.
В издании добавили, что эта должность не будет оплачиваться, ведь с 2017 по 2019 годы Курт Волкер выполнял такие функции на волонтерских началах.
В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что на роль переговорщика по Украине в окружении Дональда Трампа рассматривают две кандидатуры, а именно:
- Роберта ОʼБрайена (бывший советник Трампа по национальной безопасности);
- Ричарда Гренелаа.
"Оба кандидата очень хорошо знакомы с ситуацией в Украине и довольно близки к Трампу", - добавил Гончаренко.
США и Украина - последние новости
Ранее спикер Пентагона Пэт Райдер отреагировал на информацию о создании буферной зоны в Украине, что предусматривается в "мирном плане" новоизбранного президента Дональда Трампа. Он отметил, что не планирует спекулировать на этой теме или предполагать планы следующей администрации президента США.
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что участие северокорейских войск в войне против Украины встретит жесткий ответ со стороны Америки. В США также подтвердили, что более 10 000 военных из Северной Кореи отправили на восток России.