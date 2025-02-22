Однако вместо этого политика Трампа расколола Запад.

Внезапные и резкие позитивные заявления президента США Дональда Трампа в отношении России и ее лидера Владимира Путина продиктованы стратегическим желанием вбить клин между США и Россией - двумя державами, которые стремятся положить конец международному доминированию США.

Как пишет The Wall Street Journal, эксперты уже окрестили эту попытку "обратным Никсоном". Это отсылка к политике президента США Ричарда Никсона, который в начале 1970-х годов изменил американскую политику и пошел на сближение с коммунистическим Китаем в попытке углубить раскол между Мао Цзэдуном и Советским Союзом. Этот выбор изменил геополитику холодной войны и создал основу для экономического развития Китая. Последующее сотрудничество между Вашингтоном и Пекином способствовало ослаблению глобального влияния Советского Союза.

Однако разделить Россию и Китай сейчас будет непросто, отмечает WSJ. Две страны углубили военное и разведывательное сотрудничество и согласовали свою внешнюю политику. Китай оказывает России существенную экономическую поддержку, в том числе поставляет компьютерные чипы и станки, используемые в военной промышленности.

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При этом, переключившись на поддержку России и отступив от Украины, Вашингтон уже оттолкнул от себя своих союзников в Европе, которые являются крупнейшим торговым партнером и главным иностранным инвестором США. Внезапный разворот американской внешней политики может также напугать партнеров США в Азии.

То, что происходит сейчас, "является обратной стороной "обратного Никсона", говорит бывший сотрудник Госдепартамента Эван Фейгенбаум. По его словам, Трамп "пытается расколоть антанту между двумя державами, которые имеют идеологическую близость и общие стратегические интересы".

"И что он сделал вместо этого - расколол Запад, в то время как Россия одновременно объединяется с США и с Китаем", - отмечает чиновник.

При этом, помимо сближения России с Китаем, война в Украине укрепила союзы Москвы с Ираном и Северной Кореей. Американские чиновники называют появление этой новой оси автократий стратегической угрозой, с которой американским военным будет трудно справиться одновременно, и говорят, что настоятельное желание Трампа прекратить войну в Украине вызвано необходимостью ослабить, если не разбить, этот общий фронт противников.

Что Москва может предложить США

Как пишет издание, в докладной записке, подготовленной для Кремля аналитическим центром в преддверии переговоров в Саудовской Аравии, говорилось, что Москва предложила прекратить сотрудничество с Китаем по чувствительным технологическим и военным вопросам в рамках сделки по прекращению войны на Украине на выгодных для России условиях.

Москва может предложить ограничить участие Китая в инфраструктурных проектах, которые укрепят стратегические возможности Китая. В ней также предлагалось обязательство России ограничить возобновление экспорта природного газа в Европу, чтобы подорвать европейскую конкурентоспособность, и разрешить продажу американского сжиженного природного газа, а также предложения предоставить американским компаниям права на месторождения полезных ископаемых в оккупированной Украине.

Россия мало что может сделать, чтобы помочь США сдержать Китай

У Китая уже есть большинство значительных военных технологий, которыми обладает Россия. "Этот корабль уплыл. Китайцы намного более продвинуты в технологическом плане во всех видах секторов, чем русские", — сказала Алина Полякова, генеральный директор Центра анализа европейской политики, аналитического центра в Вашингтоне.

Кроме того, в то время как отношения России с Китаем носят стратегический и постоянный характер, любое сближение с Вашингтоном по своей сути является временным, по крайней мере, до тех пор, пока США остаются демократическим государством.

"В конце концов, через четыре года Трампа уже не будет в Белом доме, и Путин должен учитывать вероятность того, что следующая администрация США может так же резко измениться в противоположную сторону", - пишет WSJ.

"Россия знает, что Китай - ее гигантский сосед, что Коммунистическая партия Китая будет править им столько, сколько Россия сможет предвидеть, и что отчуждение Китая создает смертельную опасность для России", - говорит Александр Габуев, эксперт по китайско-российским отношениям, возглавляющий Российский евразийский центр Карнеги в Берлине.

Однако это не означает, что Путин не будет вступать в контакт. Предложения Трампа открывают перспективу получить от Вашингтона то, чего его армии не смогли добиться за три года войны: смену режима в Киеве и возвращение Украины, а возможно, и других частей Европы, в сферу влияния Москвы.

"Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы поживиться всем тем, что Дональд Трамп незаслуженно подносит ей на блюдечке, сохраняя при этом тесную связь с Китаем", - говорит Томас Гомарт, директор Французского института международных отношений.

Трамп и Россия

Ранее Дональд Трамп заявил, что во вторник, 25 февраля, состоится новый тур переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. Он также заявил, что Владимир Зеленский и Путин должні встретиться и повторил свое заявление, что Россия хочет заключить сделку.

Также СМИ писали, что США могут прекратить международные усилия по преследованию России за вторжение в Украину.

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