Есть и негативные стороны у резкого изменения в риторике Трампа, а есть и успокаивающие.

Президент США Дональд Трамп в течение последних дней успел шокировать западных союзников, начав прямые переговоры с Россией и раскритиковав Украину и президента Украины Владимира Зеленского лично. Сейчас Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что России можно доверять в переговорах по урегулированию войны.

"Да, я думаю, русские хотят окончания войны. Я в это действительно верю", — заявил президент США, пишет Financial Times. Трамп прямо признал, что Москва имеет преимущество в конфликте, что они "захватили много территорий" и на руках у них "сильные карты" из-за этого.

Сообщается, что он разозлился именно после того, как Украина отклонила первый вариант сделки по полезным ископаемым, в котором предлагалось передать 50% доходов от добычи США.

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"После победы Трампа на выборах европейские союзники и республиканцы в Конгрессе надеялись, что его стратегия будет строиться на принципе "мира через силу". Но вместо этого Трамп стремительно сближается с Москвой, оставляя союзников в недоумении", - говорится в материале.

Директор программы трансатлантической безопасности в CNAS Андреа Кендалл-Тейлор считает, что Трамп готов завершить войну любой ценой, не задумываясь о последствиях. Она беспокоится, что кремлевский диктатор Владимир Путин сможет вытянуть уступки из США, что впоследствии только укрепит позиции России для будущей агрессии.

При этом СМИ пишет, что некоторые республиканцы в окружении Трампа начинают нервничать. В частности, сенатор Джон Кеннеди от Луизианы раскритиковал Белый дом за обвинения в адрес Украины, напомнив, что именно Россия начала войну.

Однако бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон подчеркивает, что нынешняя политика президента США, который постоянно дает Путину "новые преимущества", не получит поддержку в Конгрессе.

"В Конгрессе нет большинства за такую политику. Люди боятся говорить об этом вслух, но поддержку она не получит", - подчеркнул он.

Другие новости о Трампе и Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии пригрозили последствиями для США из-за политики Трампа в отношении Украины. "Мы увеличиваем давление на американцев, чтобы они поняли, что могут потерять как можно больше, если больше не будут стоять рядом с либеральными демократиями Европы", - отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Кроме того, Трампа считают диктатором почти в два раза больше американцев, чем Зеленского. 41% опрошенных считают Трампа диктатором, тогда как 45% с этим не согласны. Среди женщин этот показатель выше (46%), чем среди мужчин (35%).

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