Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победу одержал Джо Байден.
Аудиозапись соответствующего разговора субботы, 2 января, опубликовало издание The Washington Post.
Как пишет издание, Трамп пытался его задобрить, умолял госсекретаря Джорджии что-то сделать и угрожал неопределенными уголовными последствиями. Президент убеждал Раффенспергера пересчитать голоса в штате, который бы мог сделать Трампа победителем даже с разницей в один голос.
"Я просто хочу найти 11 780 голосов, что на один голос больше, чем у нас. Потому что мы выиграли в этом штате", - настаивал Трамп.
Также он призвал власть Джорджии задействовать в пересчете бюллетеней "людей, которые хотят найти ответы на возникшие вопросы, а не людей, которым ответы не нужны".
В то же время Раффенспергер призывы Трампа ответил: "Что ж, господин президент, проблема в том, что у вас неправильные данные". Однако Дональд Трамп отверг его аргументы.
"Люди в Джорджии, как и во всей стране, возмущены. И нет ничего плохого, если вы скажете, что пересчитали голоса", - сказал Трамп Раффенспергеру.
В издании отмечают, что соответствующий разговор свидетельствует о "вопиющем злоупотреблении властью" со стороны Трампа и "потенциальных преступных действиях".
Реакция Трампа на разговор
Сам Трамп за 4 часа до обнародования записи вспомнил о разговоре с госсекретарем Джорджии в своем Twitter.
"Вчера я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификацию избирателей в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на следующие вопросы как афера по" бюллетеней под столом ", уничтожение бюллетеней," избирателей "не из штата, мертвых избирателей и др. Он вообще ничего не понимает",- написал он.
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Победа Джо Байдена на выборах в США
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.
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