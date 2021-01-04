Часовой телефонный разговор состоялся 2 января.

Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победу одержал Джо Байден.

Аудиозапись соответствующего разговора субботы, 2 января, опубликовало издание The Washington Post.

Как пишет издание, Трамп пытался его задобрить, умолял госсекретаря Джорджии что-то сделать и угрожал неопределенными уголовными последствиями. Президент убеждал Раффенспергера пересчитать голоса в штате, который бы мог сделать Трампа победителем даже с разницей в один голос.

"Я просто хочу найти 11 780 голосов, что на один голос больше, чем у нас. Потому что мы выиграли в этом штате", - настаивал Трамп.

Также он призвал власть Джорджии задействовать в пересчете бюллетеней "людей, которые хотят найти ответы на возникшие вопросы, а не людей, которым ответы не нужны".

В то же время Раффенспергер призывы Трампа ответил: "Что ж, господин президент, проблема в том, что у вас неправильные данные". Однако Дональд Трамп отверг его аргументы.

"Люди в Джорджии, как и во всей стране, возмущены. И нет ничего плохого, если вы скажете, что пересчитали голоса", - сказал Трамп Раффенспергеру.

В издании отмечают, что соответствующий разговор свидетельствует о "вопиющем злоупотреблении властью" со стороны Трампа и "потенциальных преступных действиях".

Реакция Трампа на разговор

Сам Трамп за 4 часа до обнародования записи вспомнил о разговоре с госсекретарем Джорджии в своем Twitter.

"Вчера я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификацию избирателей в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на следующие вопросы как афера по" бюллетеней под столом ", уничтожение бюллетеней," избирателей "не из штата, мертвых избирателей и др. Он вообще ничего не понимает",- написал он.

Читайте такжеТрамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора