Это может привести к резкому увеличению расходов для американского бизнеса и потребителей.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал значительно повысить пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая уже с первого дня работы своей администрации. Это может привести к резкому увеличению расходов для американского бизнеса и потребителей, пишет CNN.

"20 января, в качестве одного из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25% пошлины на все товары, поступающие в США, и их нелепые открытые границы. Эта пошлина будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не остановят это вторжение в нашу страну", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также новоизбранный президент США заявил, что Китай столкнется с более высокими пошлинами на свои товары, которые будут на 10% выше любых существующих пошлин. Он отметил, что пересмотрит свое решение, если с КНР прекратят поставки наркотиков в Штаты.

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"У меня было много переговоров с Китаем по поводу огромных объемов наркотиков, в частности фентанила, отправляемых в США, но безрезультатно", - поделился Трамп.

По словам новоизбранного президента США, китайские чиновники обещали ему казнить наркоторговцев, которые будут пойманы на переправке наркотиков в Штаты, но этого так и не произошло.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй рассказал журналистам, что его страна поддерживает связь с США по вопросам антинаркотических операций.

"Что касается вопроса о пошлинах от США для Китая, Пекин считает, что китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество по своей природе является взаимовыгодным. Никто не победит в торговой войне или тарифной войне", - сказал Лю.

Отмечается, что власти Канады отреагировали на это заявление, подчеркнув, что их страна уделяет первостепенное внимание безопасности границ.

"Мы, продолжим обсуждать эти вопросы с новой администрацией США", - поделились в своем заявлении заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд и министр общественной безопасности Доминик Леблан.

Торговая война Трампа - последние новости

Ранее УНИАН писал, что торговая война новоизбранного президента США Дональда Трампа может обвалить некоторые валюты. Эксперты считают, что на данный момент нужно обратить внимание на доллар.

Кроме того, эксперты заявляли, что Германия переживает самое резкое снижение темпов роста экономики среди всех развитых стран из-за торговых барьеров, которые намерен применить Трамп. Сокращение прогнозов отчасти отражает опасения, что инвестиции будут заморожены еще до того, как Трамп вернется в Белый дом.

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