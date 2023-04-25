61% респондентов-демократов считают, что Байден слишком стар, чтобы управлять страной.

44% зарегистрированных респондентов-демократов считают, что президенту США Джо Байдену не следует баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Как свидетельствуют результаты трехдневного общенационального опроса, 34% респондентов-республиканцев выступили за то, чтобы Дональд Трамп не баллотировался, передает Reuters.

"Опрос показал, что американская общественность без энтузиазма относится к перспективе матча-реванша между Байденом и его предшественником и нынешним ведущим соперником-республиканцем Дональдом Трампом", - отмечается в публикации.

Также указывается, что 61% респондентов-демократов считают, что Байден слишком стар, чтобы управлять страной. В конце второго срока ему исполнится 86 лет.

Для сравнения, только 35% зарегистрированных респондентов-республиканцев считают, что 76-летний Трамп слишком стар для переизбрания.

Байден объявил, что будет баллотироваться в 2024 году

Напомним, 25 апреля Джо Байден официально объявил о намерениях баллотироваться в президенты США в 2024 году.

"Свобода. Личная свобода имеет основополагающее значение для того, кто мы, американцы. Нет ничего важнее. Ничего более священного. Это была работа моего первого срока: бороться за нашу демократию", - заявил он в своем видеообращении.

Байден дал понять, что его предвыборная кампания сосредоточится, в том числе, на тезисах о борьбе с республиканским экстремизмом.