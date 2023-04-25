Байден сказал, что его возраст не является препятствием для баллотирования.

Джо Байден официально объявил о намерениях баллотироваться в президенты США в 2024 году, сообщает CNN.

Видеобращение Байдена начитается с кадров штурма поклонниками Трампа Конгресса 6 января 2021 года и протестов против запрета абортов. Затем президент США говорит: "Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще живы".

Байден дал понять, что его предвыборная кампания сосредочится, в том числе, на тезисах о борьбе с республиканским экстремизмом.

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"Вопрос, с которым мы сталкиваемся, заключается в том, будет ли у нас в предстоящие годы больше свободы или меньше свободы. Больше прав или меньше... Я знаю, каким должен быть ответ, и я думаю, что вы тоже... Вот почему я баллотируюсь на переизбрание", - аргументировал Байден.

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