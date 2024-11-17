Переходная команда Трампа изучает возможность наказать офицеров, которые отдали приказ вывести войска из Афганистана в 2021 году.

Члены переходной команды новоизбранного президента США Дональда Трампа составляют список нынешних и бывших офицеров американской армии для возможного военного трибунала. Причина заключается в выводе войск из Афганистана, пишет NBC News.

Американский чиновник, знакомый с планом переходной команды Трампа, поделился с журналистами, что они рассматривают возможность создания комиссии по расследованию вывода войск США из Афганистана в 2021 году. По его словам, уже сейчас собирается информация о том, кто непосредственно участвовал в принятии этого решения и как это осуществлялось.

Также переходная команда президента хочет выяснить, можно ли обвинить этих офицеров в государственной измене.

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"Они относятся к этому очень серьезно", - подчеркнул чиновник.

Бывший заместитель помощника министра обороны по борьбе с наркотиками и глобальными угрозами Мэтт Флинн помогает руководить усилиями, отметили в издании. Тем не менее его адвокат Марк С. Заид отрицает это, добавив, что он не имеет никакого отношения к переходной команде Трампа.

"Источники, по всей видимости, продвигающие эту историю, представляют собой типичных эгоистичных инсайдеров из Вашингтона, округ Колумбия, которые стремятся получить более выгодное положение для своих собственных административных должностей", - проккоментировал ситуацию осведомленный о ходе событий собеседник.

По словам чиновника, переходная команда Трампа планирует отозвать нескольких командиров для предъявления им возможных обвинений.

Журналисты напомнили, что Трамп до и во время своей предвыборной кампании осуждал вывод американских войск из Афганистана. По его словам, это "самый позорный день ​​в истории страны".

Тем не менее неясно, как можно юридически оправдать обвинения в государственной измене по отношению к офицерам, если они выполняли прямой приказ президента США Джо Байдена, подчеркнули в издании.

Независимый обзор 2022 года, проведенный Специальным генеральным инспектором по реконструкции Афганистана, возложил вину за хаотичный вывод войск на администрации Трампа и Байдена, добавили журналисты.

Отмечается, что в 2020 году Трамп впервые достиг соглашения с Талибаном о выводе всех американских войск из Афганистана и освобождении 5 000 боевиков из тюрьмы. После этого администрация Байдена завершила вывод солдат.

Дональд Трамп - другие новости

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война в Украине при новом президенте США Дональде Трампе может усилиться, а не утихнуть. Он отметил, что ни Киев, ни Москва не готовы на уступки.

Кроме того, Трамп назначил самого молодого пресс-секретаря Белого дома в истории. Должность получила 27-летняя Кэролайн Ливитт, которая была пресс-секретарем предвыборной кампании республиканца.

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