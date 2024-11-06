Путин не будет поздравлять Трампа с победой, но готов к диалогу, - Песков

Он отметил, что отношения США и России сейчас в самой низкой точке истории, но все может измениться.

Российский диктатор Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ. В частности, он назвал итоги выборов в США "внутренним делом этой страны".

По словам Пескова, отношения РФ и США находятся на низшей в истории точке, а их дальнейшая судьба зависит от руководства США. Любые обвинения во вмешательстве в выборы США Кремль отвергает.

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В то же время Песков заявил, что Путин открыт для контактов и диалога с США, комментируя возможный телефонный разговор с Трампом. Кремль будет делать выводы о президентстве Трампа по его первым заявлениям в контексте России и конкретным шагам.

"РФ будет судить по делам власти США, а эвентуальные рассуждения о планах остановить войну в Украине неуместны. Путин сохраняет готовность к конструктивному диалогу с США, но у Вашингтона настроение противоположное, изменится ли оно, будет ясно в январе", - сказал Песков, добавив, что США могут способствовать завершению войны.

Дональд Трамп победил на выборах в США

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом, набрав необходимое для победы количество голосов выборщиков, пишет The Hill.

Через несколько часов Дональд Трамп объявил о победе на президентских выборах в США во время обращения к своим сторонникам во Флориде.

Во время своей речи перед избирателями Трамп заявил, что собирается завершить все войны, в том числе и в Украине.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп во время выступления во Флориде.

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