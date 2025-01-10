Мелони также заявила, что Трамп вряд ли решит вторгнуться в Гренландию или Канаду.

США и новоизбранный президент Дональд Трамп не бросят Украину в войне против России. Маловероятно, что республиканец будет склонять Киев к переговорам на невыгодных условиях.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорда Мелони во время общения с местной прессой, пишет Politico.

"Я всегда считала, что единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров - это создать для нее сложную ситуацию, - сказала она.

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Мелони подчеркнула, что во время своего первого президентского срока Трамп показал, что способен сочетать дипломатию и сдерживание. Она уверена, что к вопросу завершения войны в Украине будущий глава Белого дома подойдет таким же образом. По ее словам, республиканец неоднократно говорил о "достижении мира силой".

"Отказ от Украины на данном этапе был бы ошибкой", - добавила премьер-министр Италии.

Кроме того, Мелони прокомментировала заявления Трампа о Гренландии, Канаде и Панамском канале. Она заявила, что когда республиканец что-то делает, "это не просто так". Тем не менее Мелони уверена, что новоизбранный президент США не собирается захватывать эти территории силой.

Помимо этого премьер-министр Италии подчеркнула, что миллиардер Илон Маск, которого обвиняют во вмешательстве в европейскую политику, не опасен для демократии.

"Проблема в том, что Маск богат и влиятелен, или в том, что он не левый?", - сказала она.

Трамп и Украина - важные новости

Ранее два европейских чиновника рассказали журналистам Financial Times, что новоизбранный президент США Дональд Трамп перенес свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев, потому что его команда пока не решила, как покончить с конфликтом. Они считают, что Трамп не собирается отказываться от военной поддержки Украины.

Кроме того, будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, отставной генерал Кит Келлог заявил, что его цель - попытаться найти решение для завершения полномасштабной войны РФ против Украины в течение 100 дней с момента инаугурации Трампа.

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