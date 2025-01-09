Чиновники считают, что Трамп не собирается отказываться от военной поддержки Украины.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп перенес свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры восприняли это как знак того, что его администрация не будет немедленно отказываться от поддержки Киева.

Об этом Financial Times рассказали два европейских чиновника.

По их словам, команда Трампа пока не решила, как завершить войну в Украине. Они подчеркнули, что, вероятнее всего, поддержка Украины будет продолжена после инаугурации президента США 20 января.

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"Вся команда Трампа помешана на силе и на том, чтобы выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине", - сказал один из чиновников журналистам.

Он заявил, что будущая администрация Трампа также опасается того, что решение конфликта в Украине могут сравнить с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году.

В это время европейские лидеры и официальные лица пытаются доказать новоизбранному президенту США и его команде, что продолжение военной помощи Украине необходимо, чтобы поставить Киев в более сильное положение для мирных переговоров и заставить РФ сесть за стол переговоров, отметил чиновник.

Кроме того, в издании напомнили, что в декабре 2024 года французские чиновники говорили о том, что укрепление позиций Украины на поле боя приведет к прекращению продвижения России на востоке страны. Они добавили, что переговоры также маловероятны, если РФ продолжит захватывать новые территории.

Помимо этого в издании подчеркнули, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони на прошлой неделе встречалась с Трампом в его частной резиденции во Флориде. Она говорила о том, что республиканец не бросит Украину.

"Я не предвижу разъединения США. В вопросе мира Трамп может быть тем, кто продвигается к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины", - сказала она на одной из последних пресс-конференций.

Также Мелони заявляла, что Украина должна получить конкретные гарантии безопасности как часть любой потенциальной дипломатической сделки, отметили в издании.

"Гарантии безопасности являются основополагающими, если мы действительно стремимся к миру в Украине. Мы все знаем, что в прошлом Россия нарушала подписанные ею соглашения. Без гарантий безопасности у нас не может быть уверенности в том, что это не повторится", - говорила она.

Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник заявил журналистам, что главной целью российского диктатора Владимира Путина на переговорах было заключение новых соглашений по безопасности, которые бы гарантировали, что Украина никогда не вступит в НАТО, а возглавляемый США военный альянс отступит от некоторых своих восточных дислокаций.

"Он хочет изменить правила международного порядка, чтобы для России не существовало угроз. Он очень беспокоится о том, как будет выглядеть мир после войны. Трамп хочет свернуть Нато в любом случае. Мир меняется, может произойти все, что угодно", - сказал он.

Трамп и Украина - важные новости

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины в дальнейшем может обостриться. Он надеется, что ее удастся завершить в течение шести месяцев.

Кроме того, в The Telegraph писали, что Трамп не может уступить главе РФ Владимиру Путину, из-за чего война в Украине может затянуться. Отмечается, что уступки российскому диктатору автоматически ослабят НАТО и станут для России "приглашением" к нападению на другие страны, в том числе и те, которые принадлежат к Альянсу.

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