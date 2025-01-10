Правда при этом Трамп не уточнил, когда она может пройти.

В настоящее время проходит подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным.

"Он хочет встретиться, и мы ведем подготовку", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

"Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне", - подчеркнул Трамп.

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При этом, дату такой встречи он не назвал, отмечает Reuters.

Хотя Кремль еще не отреагировал на анонс Трампа, ранее там заявляли, что с удовольствием пообщаются с новым американским президентом.

Переговоры Трампа и Путина

Трамп ранее допускал, что переговоры с Путиным могут пройти в течение полгода после его вступления в должность. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков вчера сказал, что к настоящему времени запросов на такую встречу со стороны США не поступало.

Возвращение Трампа в Белый дом 20 января породило надежду на дипломатическое окончание войны в Украине, но также вызвало опасения в Киеве, что быстрое мирное соглашение может дорого обойтись стране.

Советники Трампа выдвинули предложения по прекращению войны, которые предусматривают сдачу оккупированных украинских территорий в пользу РФ.

Кроме того, неизвестно, будет ли при Трампе помощь Украине продолжаться такими же темпами, как при Байдене.

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