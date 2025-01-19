Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности.

Дональд Трамп сообщил советникам, что хочет посетить Китай после вступления в должность, стремясь углубить отношения с Си Цзиньпином. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Во время своего первого президентского срока Трамп посетил Пекин почти через год после вступления в должность.

Хотя помощники Трампа предупредили, что решение о повторном визите еще не принято, однако один из людей, знакомых с ходом обсуждения, сказал, что Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности.

По данным источников, Трамп и Си через своих представителей обсудили личную встречу, причем один из вариантов предусматривает, что будущий американский президент пригласит китайского лидера в США.

Видео дня

Как напоминает WSJ, Трамп пообещал ввести тарифы до 60% на импорт из Китая, поэтому Пекин крайне заинтересован в участии в переговорах, чтобы предотвратить или хотя бы замедлить обещанное повышение тарифов. Встреча между двумя лидерами, по словам чиновников, может помочь запустить этот процесс.

Трамп также может рассматривать Си как партнера в деле содействия прекращению войны в Украине, учитывая то, что Китай оказывает поддержку России. При этом в сообщении Трампа в социальных сетях, посвященном пятничному разговору с Си, конфликт не упоминается. "Мы с президентом Си сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!", - написал он.

По словам приближенных к Трампу людей, он также обсуждал с советниками возможную поездку в Индию.

Ожидается, что вначале он сосредоточится на внутренних делах, включая новые резкие меры по охране границ и усиление депортации. По словам людей, знакомых с его планами, в первую неделю пребывания в должности он совершит поездку по США. В конце недели Трамп планирует посетить пострадавший от пожаров Лос-Анджелес.

Трамп и Си - последние новости

Си Цзиньпин заявил нынешнему главе Белого дома Джо Байдену, что его страна будет сотрудничать с новой администрацией Трампа. По его словам, это поможет урегулировать разногласия в отношениях между США и Китаем.

В декабре стало известно, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится 20 января в Вашингтоне.

Однако лидер Китая отклонил приглашение, и отправит вместо себя вице-президента Ханя Чжэна.

Вас также могут заинтересовать новости: