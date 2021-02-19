Разведчики считают бывшего американского президента готовым сделать что угодно за деньги.

Общая сумма долгов Дональда Трампа переваливает за миллиард долларов. По меньшей мере 340 миллионов он задолжал только Deutsche Bank. Поэтому он представляет беспрецедентный вызов для США и западных разведывательных служб, которые пытаются сохранить все государственные секреты, доступ к которым он имел ежедневно в течение последних 4 лет.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на 5 бывших и действующих членов разведывательных управлений в США и Европе. Неспособность Трампа беречь американские тайны, а также его готовность манипулировать ими ради собственных политических нужд, стали хорошо задокументированными аспектами его президентства. Они привели к нескольким дипломатическим инцидентам.

Читайте такжеСоветник Трампа рассказал, что происходит с экс-президентом США без соцсетейКак-то он раскрыл информацию о тайной миссии израильской службы "Моссад" в Сирии послу России. Трамп случайно раскрыл возможности шпионского спутника США, написав об этом в Twitter. Первое дело об импичменте было связано с тем, что он использовал фальшивые "разведывательные данные" о якобы вмешательстве Украины в выборы, чтобы давить на украинского президента.

"Поэтому совершенно очевидно, что это человек, который не считает защиту разведки и источников обязанностью. Ему откровенно наплевать", - сказал высокопоставленный офицер разведки НАТО изданию.

Business Insider объясняет, что все чиновники согласились говорить с журналистами на условиях анонимности из-за чрезвычайной чувствительности информации и необходимости сохранять хорошие отношения среди стран Запада.

"Это человек с проверенной готовностью делать что угодно за деньги. У него долги на сотни миллионов долларов, которые точно не легко оплатить. А также доступ к почти всем тайнам разведки свободного мира за последние 4 года", - сказал неназванный чиновник.

Представители Трампа не ответили на запросы Business Insider о комментарии.

Несколько источников подтвердили, что у Трампа есть доступ ко всему, о чем враги США хотели бы знать. Даже если текущие операции закончились, общий взгляд на американскую систему и ее отношения с друзьями и соперниками уже дает выгоду.

"Существует абсолютный рынок для тайн, которые он знает. И любая разведывательная служба проанализировала бы это и пришла бы к выводу, что Трамп - это именно тот тип людей, которые с радостью продадут эти тайны. Это то, чем разведывательные службы и занимаются. Разве может кто-то подумать: "Нет, это невозможно. Дональд Трамп никогда не предаст доверие своей страны в обмен на сотни миллионов долларов"? Никто из тех, кто работает в разведке, так никогда не подумает", - сказал изданию неназванный собеседник.

Читайте также"Правильный человек" и бывшая ЦРУ-шница: Нацразведку США впервые в истории возглавит женщинаНи один из чиновников, с которыми беседовало издание, не объяснил, о чем именно тайны Трамп может потенциально раскрыть своим будущим деловым партнерам. Но один из собеседников заметил, что детали лишь о приоритетах национальной безопасности США, среди которых ядерное оружие, защита энергетических поставок и коллективная оборона вместе с ближайшими союзниками, уже была бы ценной для России или Китая.

"Информация об одном лишь Тайване была бы бесценной для КНР. Представьте себе, насколько полезным для планировщиков был бы брифинг о позиции США в вопросе потенциальной атаки против Тайваня? Можно ли эту ценность измерить в долларах?"- сказал один из чиновников.

Несколько источников вспомнили о недавнем решении лишить Трампа права получать будущие отчеты в сфере безопасности, как другие экс-президенты. По их словам, это была попытка администрации Джо Байдена "остановить кровотечение".

Источник, близкий к администрации Байдена, пояснил, что Трамп - это "проблема, о которой мы сейчас не хотим говорить, потому что мы не знаем, реальная ли это проблема и у нас есть и другие вещи для обсуждения". Однако, контрразведка будет следить, чтобы враги США не получили тайные данные от бывших президентов.

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Перевод: Лесь Дымань