Общая сумма долгов Дональда Трампа переваливает за миллиард долларов. По меньшей мере 340 миллионов он задолжал только Deutsche Bank. Поэтому он представляет беспрецедентный вызов для США и западных разведывательных служб, которые пытаются сохранить все государственные секреты, доступ к которым он имел ежедневно в течение последних 4 лет.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на 5 бывших и действующих членов разведывательных управлений в США и Европе. Неспособность Трампа беречь американские тайны, а также его готовность манипулировать ими ради собственных политических нужд, стали хорошо задокументированными аспектами его президентства. Они привели к нескольким дипломатическим инцидентам.
Читайте такжеСоветник Трампа рассказал, что происходит с экс-президентом США без соцсетейКак-то он раскрыл информацию о тайной миссии израильской службы "Моссад" в Сирии послу России. Трамп случайно раскрыл возможности шпионского спутника США, написав об этом в Twitter. Первое дело об импичменте было связано с тем, что он использовал фальшивые "разведывательные данные" о якобы вмешательстве Украины в выборы, чтобы давить на украинского президента.
"Поэтому совершенно очевидно, что это человек, который не считает защиту разведки и источников обязанностью. Ему откровенно наплевать", - сказал высокопоставленный офицер разведки НАТО изданию.
Business Insider объясняет, что все чиновники согласились говорить с журналистами на условиях анонимности из-за чрезвычайной чувствительности информации и необходимости сохранять хорошие отношения среди стран Запада.
"Это человек с проверенной готовностью делать что угодно за деньги. У него долги на сотни миллионов долларов, которые точно не легко оплатить. А также доступ к почти всем тайнам разведки свободного мира за последние 4 года", - сказал неназванный чиновник.
Представители Трампа не ответили на запросы Business Insider о комментарии.
Несколько источников подтвердили, что у Трампа есть доступ ко всему, о чем враги США хотели бы знать. Даже если текущие операции закончились, общий взгляд на американскую систему и ее отношения с друзьями и соперниками уже дает выгоду.
"Существует абсолютный рынок для тайн, которые он знает. И любая разведывательная служба проанализировала бы это и пришла бы к выводу, что Трамп - это именно тот тип людей, которые с радостью продадут эти тайны. Это то, чем разведывательные службы и занимаются. Разве может кто-то подумать: "Нет, это невозможно. Дональд Трамп никогда не предаст доверие своей страны в обмен на сотни миллионов долларов"? Никто из тех, кто работает в разведке, так никогда не подумает", - сказал изданию неназванный собеседник.
Читайте также"Правильный человек" и бывшая ЦРУ-шница: Нацразведку США впервые в истории возглавит женщинаНи один из чиновников, с которыми беседовало издание, не объяснил, о чем именно тайны Трамп может потенциально раскрыть своим будущим деловым партнерам. Но один из собеседников заметил, что детали лишь о приоритетах национальной безопасности США, среди которых ядерное оружие, защита энергетических поставок и коллективная оборона вместе с ближайшими союзниками, уже была бы ценной для России или Китая.
"Информация об одном лишь Тайване была бы бесценной для КНР. Представьте себе, насколько полезным для планировщиков был бы брифинг о позиции США в вопросе потенциальной атаки против Тайваня? Можно ли эту ценность измерить в долларах?"- сказал один из чиновников.
Несколько источников вспомнили о недавнем решении лишить Трампа права получать будущие отчеты в сфере безопасности, как другие экс-президенты. По их словам, это была попытка администрации Джо Байдена "остановить кровотечение".
Источник, близкий к администрации Байдена, пояснил, что Трамп - это "проблема, о которой мы сейчас не хотим говорить, потому что мы не знаем, реальная ли это проблема и у нас есть и другие вещи для обсуждения". Однако, контрразведка будет следить, чтобы враги США не получили тайные данные от бывших президентов.
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