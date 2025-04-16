Хорошие отношения с российским диктатором для Трампа стоят выше не только существования Украины, но и экономической выгоды самих США.

Эмоциональная реакция Дональда Трампа на желание Украины приобрести американское оружие свидетельствует о том, что выгода американской экономики интересует президента США меньше, чем хорошие отношения с Владимиром Путиным. Такой вывод делает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Недавно президент Владимир Зеленский публично озвучил желание приобрести у США 10 систем ПВО и другого оружия на 30-50 миллиардов долларов

"Мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно", - сообщил Зеленский.

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Однако Трамп, который на словах переживал о том, что Америка слишком много потратила на помощь Украине, не проявил никакого энтузиазма относительно возможности заработать на продаже оружия.

"О, он всегда стремится приобрести ракеты. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты", - сказал Трамп, когда журналисты спросили его мнение о предложении Зеленского.

В Bild такую реакцию расценивают не иначе, как отказ давать Украине оружие даже за деньги. Как отметил журналист Юлиан Рёпке, слова Трампа не только вызывают раздражение из-за перестановки местами агрессора и жертвы, но и указывают на то, что Трампа не интересует экономическая выгода США.

"Видимо, действующий президент США настолько обеспокоен пока безрезультатными переговорами с разжигателем войны Владимиром Путиным, что даже не хочет зарабатывать на обороне Украины", - пишет Рёпке.

По его словам, реакция Вашингтона на предложение вызвала возмущение в Украине, поскольку показывает нулевую заинтересованность в "прекращении кровопролития", о котором любит рассказывать Трамп.

"Зато политика Трампа только еще больше разжигает агрессивную войну против Украины", - пишет Bild.

По мнению Рёпке, в случае с печально известным соглашением об украинских ресурсах Трампа так же интересуют не деньги, а сама символика этого документа.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, бывший президент США Джо Байден впервые после своей отставки прокомментировал политику Трампа. В частности он заявил, что за менее чем 100 дней своего президентства Трамп нанес США "столько вреда и столько разрушений, что перехватывает дух".

Также мы рассказывали, что Трамп очень обиделся на Европу за то, что она поддержала Зеленского после скандальной ссоры в Овальном кабинете. Президент США был так зол, что воспользовался первой же возможностью, чтобы заморозить военную помощь Украине.

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