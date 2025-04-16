Отмечается, что американский президент считал, что поддержка Зеленского со стороны Европы является неуместной.

Первый визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом при каденции Дональда Трампа завершился публичным скандалом. Украинский лидер отправился в Великобританию, а президент США в ярости наблюдал, как Европа "обнимает" Зеленского.

Как говорится в материале Politico "Нерассказанная история о том, как Трамп шокировал Европу за несколько дней", отмечается, что новость о визите Зеленского к Трампу была многообещающей.

Накануне стало известно, что Украина и США "согласовали текст" соглашения по полезным ископаемым. Появилась надежда, что Владимир Зеленский подпишет его в Вашингтоне.

Видео дня

Собравшись в дорогу, команда Зеленского была полна энтузиазма, рассказывая парламентариям и журналистам, что это - значительный прорыв.

Высокопоставленный украинский чиновник в Брюсселе давал интервью Politico, когда прервался на важный звонок. Вернувшись, он признался журналисту, что Зеленский летит в Вашингтон, а затем отправляется в Лондон. Он сказал:

"Это победа - он встречается с Трампом раньше, чем Путин".

Ожидалось, что Зеленский подпишет соглашение, включит в него упоминания о гарантиях безопасности, а затем представит его европейским партнерам в Лондоне. Однако именно вопрос гарантий стал спорным. После почти 40 минут спокойного разговора в Овальном кабинете с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, позиция Зеленского привела к напряженной сцене.

"Это очень плохо"

"На очень человеческом уровне это показывает, что нет ничего святого", - сказал один из высокопоставленных дипломатов в Париже, комментируя ссору Трампа и Зеленского.

Вечером пятницы, когда новость о скандале в Белом доме облетела Европу, британские чиновники, которые уже были дома, начали получать тревожные сообщения. Один из них сказал:

"Было много трафика WhatsApp. Все только собрались отдохнуть, а тут - к черту, это очень плохо".

Макрон, который тогда находился в Португалии, узнал о скандале во время телеинтервью. После завершения эфира он немедленно просмотрел новости, сел в самолет до Парижа и позвонил Зеленскому прямо с борта.

Немецкий политик Фридрих Мерц также мгновенно отреагировал - ему прислали кадры с событий, когда он возвращался в Зауэрланд. Он сразу сделал несколько звонков и опубликовал пост поддержки Зеленского.

Три дня спустя Мерц сообщил руководству ХДС о масштабных сдвигах: ослабление долгового ограничения и создание фонда на 500 миллиардов евро для обороны и стимулирования экономики.

Дэвид Лемми, британский министр иностранных дел, вернулся из Вашингтона доволен результатами переговоров с Марко Рубио. Однако новости из Овального кабинета быстро затмили весь день.

Премьер Кир Стармер избежал публичных комментариев, но уже через несколько часов после скандала позвонил и Трампу, и Зеленскому.

На следующий день Зеленский прибыл в Лондон, где его на пороге Даунинг-стрит встретил Стармер. Премьер тепло обнял украинского лидера.

Саммит в Лондоне Стармер использовал для того, чтобы сплотить европейские страны вокруг инициативы по мирному плану, который они вместе с Макроном должны были представить Трампу.

Зеленский с саммита отправился на встречу с королем Карлом III - жест, имевший большое политическое значение. Все знают, что Трамп очень любит семью британских монархов, но их саммит все еще готовят. "Люди это точно видели", - сказал американский чиновник.

Говорят, Трамп был разъярен: не только из-за королевского визита, но и из-за Европы, которая "крепко обнимала" Зеленского. Сам Трамп считал демонстрацию этой поддержки неуместной.

В воскресенье вечером украинский президент провел 72-минутное интервью в лондонском аэропорту Станстед. В нем он заявил, что до мирного соглашения еще "очень, очень далеко". Это выступление, по мнению некоторых чиновников, стало последней каплей - через сутки Трамп приостановил военную помощь Украине.

Все еще на грани

Прошло несколько недель, однако дипломаты из Парижа, Лондона и Берлина до сих пор пытаются уладить отношения между Трампом и Зеленским.

Пока Стармер координировал усилия с обоими лидерами, французские дипломаты занимались подготовкой письма-примирения от Зеленского к Трампу. Издание пишет:

"Отношения между американским президентом и его украинским коллегой до сих пор на грани".

Несмотря на согласованное 30-дневное прекращение огня, его выполнение было под вопросом.

Украина исчезла с первых полос, ведь внимание Трампа отвлекла его новая "одержимость", - пошлины. Однако конфликт, разгоревшийся в феврале, оставил после себя глубокие раны.

Ссора в Овальном кабинете - это нужно знать

Визит Зеленского в Белый дом стал историческим дипломатическим провалом, поскольку на саммите с высокими ставками Трамп и Вэнс публично упрекнули его, что он "недостаточно благодарен" за поддержку США, "не имеет сильных карт" и "играет с Третьей мировой войной".

На встрече Зеленский ответил, что пришел не играть в карты - и сказал, что только дипломатия Путина не прекратит войну.

Позже Трамп признал, что спор был тактикой давления на Украину, чтобы она "поступила правильно", согласившись на прекращение огня. "Вы должны увидеть краткий обзор Овального кабинета, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Мы хотим добиться прекращения огня, а затем мирного соглашения", - сказал Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: