Американский лидер заявил, что "нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского относительно возможного приобретения американского оружия.

"О, он всегда стремится приобрести ракеты. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты", – сказал он во время пресс-конференции.

Трамп напомнил о том, как еще во время первой каденции предоставил Украине "Джавелины". По его словам, именно так украинские военные "выиграли свою первую большую битву, с танками, которые застряли в грязи".

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"И они уничтожили их с помощью "Джавелинов". У них есть выражение, что Обама, в то время, Обама дал им простыни, а Трамп дал им "Джавелины". Но это то, чего никогда не должно было произойти. Это настоящий позор. Города разрушены. И самое главное – миллионы людей погибли. Миллионы людей погибли из-за трех людей. Я бы сказал, трех людей. Путин – номер один. Байден, который понятия не имел, что он делает – номер два. И Зеленский. И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Я хочу остановить убийства", – добавил Трамп.

Он также прокомментировал свое заявление о том, что удар российских оккупантов по Сумам 13 апреля был "ошибкой":

"Ошибка заключается в том, что мы допустили войну. Если бы Байден был компетентен и если бы Зеленский был компетентен, – а я не уверен, что он компетентен. У нас была тяжелая сессия с этим парнем. Он все время просил еще и еще. Пока я был президентом, Путин даже не говорил о войне, а как только выборы были сфальсифицированы, а меня здесь не было, началась война. Нельзя было допустить, чтобы эта война произошла", – констатировал американский лидер.

Украина хочет купить оружие у США

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США пакет оружия, в том числе системы противовоздушной обороны Patriot. Вашингтон так и не передал Киеву обещанные ЗРК.

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что у Соединенных Штатов Америки есть финансовый интерес для продажи Украине этих зенитно-ракетных комплексов. В то же время возникает большой вопрос – сроки их поставки в Украину.

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