Издание посоветовало немецким властям уже сейчас налаживать контакты с Трампом.

Немецким властям нужно быть готовыми оказывать помощь Украине и без участия США.

К такому выводу пришел заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, побывав на съезде Республиканской партии США. "... После съезда Республиканской партии ясно одно: теперь Трамп — фаворит на президентских выборах в США! Правительство Германии до сих пор резко недооценивало вероятность победы Трампа. Это опасно для Германии. Любой в правительстве, кто продолжает ворчать и публично жаловаться на то, как плох может оказаться Трамп 2.0., действует против интересов Германии", - поделился мнением журналист.

Он отметил, что уже к настоящему времени нужны три вещи. Во-первых, канцлеру Олафу Шольцу нужно наладить прямой контакт с возможным президентом Трампом. "Шольц должен позвонить ему в ближайшие несколько дней", - рекомендовал журналист.

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Во-вторых, чтобы защитить немецкую экономику, правительство должно разработать планы того, какие последствия могут возникнуть в результате жесткой торговой политики Трампа и возможных штрафных пошлин, к ним нужно быть готовыми.

В-третьих, по мнению Ронцхаймера, Германия и все поддерживающие Украину страны должны уже сейчас разработать план, как страна сможет продолжать воевать против РФ без помощи США.

"Даже если в итоге все обернется не столь драматично, уже сейчас ясно, что Трамп потребует от Европы гораздо большего. Партийная конференция в Милуоки должна стать тревожным звонком для канцлера и всего правительства", - констатировал Ронцхаймер.

Разговор Зеленского и Трампа

20 июля стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. По его словам, он поговорил с Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением в кандидаты в президенты США от Республиканской партии.

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом был "хорошим разговором в духе взаимоуважения", рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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