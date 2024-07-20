Блинкен успокоил прогнозом относительно последствий для Украины американских выборов / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что если следующий президент Штатов изменит политику, то Украина сможет устоять благодаря поддержке других союзников.

Как пишет Associated Press, таким образом чиновник в своем выступлении на Аспенском форуме по безопасности прокомментировал возможность победы экс-главы США и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа на выборах в ноябре.

По его словам, любая новая администрация должна будет учитывать в своих решениях мощную двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе. В то же время Блинкен отметил, что хотя каждая администрация способна внедрять собственную политику, существуют еще соглашения по безопасности, которые с Украиной подписали США, ЕС и более 20 стран мира, включая партнеров по НАТО и Японию.

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"Если бы мы отступили от этого... Подозреваю, что это возможно, но, к счастью, есть еще более 20 стран, которые делают то же самое", - сказал госсекретарь.

Кроме того, по его мнению, что Украина идет курсом, который обеспечивает, что она "будет стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом смысле".

Война в Украине - позиция Трампа

В мае 2023 года Трамп впервые заявил, что закончит войну в Украине за 24 часа, если станет президентом. Впоследствии он продолжал повторять это утверждение во время предвыборной кампании.

"Я собираюсь достичь урегулирования очень быстро... У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я - единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я смогу предотвратить Третью мировую войну, к которой мы приближаемся", - заявил Трамп.

Президент Владимир Зеленский критически прокомментировал это заявление.

"Вопрос в том, какая цена и кто будет платить? Я не имею в виду, что его (Трамп, - УНИАН) идея в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ - это заставить нас заплатить", - возмутился он.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что Дональд Трамп - тщеславный, самовлюбленный человек, и в случае его победы на выборах для него откроется небывалая историческая перспектива стать одним из тех президентов, который был бы причастен к победе уровня Второй мировой войны, да еще и в контексте противостояния США-Россия.

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