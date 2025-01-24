Трамп отправил Путину тревожный сигнал, Кремль уже чувствует вкус яда, - обозреватель The Telegraph

Риторика американского президента в отношении России резко изменилась после его инаугурации. Трамп теперь считает Москву слабой стороной в этой войне.

Начало 2025 года ознаменовалось усилением геополитического напряжения и трансформацией позиций ключевых игроков на мировой арене. Новый президент США Дональд Трамп резко изменил тональность относительно войны в Украине, что уже вызвало серьезное беспокойство в Кремле, пишет в статье для The Telegraph обозреватель Фрэнсис Дирнли.

Для россиян Год Змеи имеет символическое значение из-за его ассоциации с важными историческими потрясениями, такими как революции, войны и распад Советского Союза. С начала этого года Кремль столкнулся с рядом внутренних и внешних вызовов, в частности экономическим истощением из-за войны и давлением со стороны международного сообщества.

Еще во время своей кампании Трамп демонстрировал осторожную риторику относительно войны в Украине, часто подчеркивая свои "хорошие отношения" с Путиным и критикуя НАТО. Однако после его инаугурации тональность кардинально изменилась. Трамп прямо назвал Россию слабой стороной в этом конфликте:

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"Я думаю, Путин уничтожает Россию. Ее экономика в руинах, а потери на фронте колоссальные".

Это заявление сопровождалось предупреждением, адресованным Москве: либо Путин начнет переговоры о завершении войны, либо США введут более жесткие экономические санкции, включая тарифы и ограничения на экспорт российских энергоносителей.

"Теперь, когда начинается каденция Трампа, Кремль начинает чувствовать вкус яда. Трамп не является человеком, который становится на сторону проигравших, и, что важно, он считает Москву неудачником и побежденной", - пишет Дирнли.

Экономическая ситуация в России

Россия переживает экономический кризис, который усиливается из-за санкций, военных расходов и потерь на поле боя. Дирнли отмечает, что российская экономика приближается к катастрофе. По оценкам, инфляция достигла 9%, а ставки по кредитам выросли до 23%. Расходы на компенсации военным и их семьям составляют 6% федерального бюджета, что еще больше давит на экономику.

Трамп, известный своим прагматичным подходом к политике, заговорил о возможности использования замороженных российских активов в США (330 миллиардов долларов) для помощи Украине. Такой шаг может не только усилить давление на Москву, но и существенно укрепить обороноспособность Украины.

Хотя Трамп и призывает к быстрому урегулированию конфликта через переговоры, остается вопрос, готов ли Путин поступиться своими максималистскими амбициями. Кремль продолжает стремиться вернуть Украину в свою сферу влияния, что затрудняет любые компромиссы.

Трамп и Россия - другие новости по теме

Ранее Трамп пригрозил ввести новые пошлины и санкции в отношении Российской Федерации. Вашингтон готов пойти на этот шаг, если Москва не согласится прекратить войну в Украине.

Ранее СМИ писали, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию относительно войны в Украине. Они снижают ожидания относительно возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

По данным СМИ, недавние угрозы Трампа усилить экономическое давление на Россию, чтобы принудить Владимира Путина к переговорам по Украине, были встречены российской стороной довольно равнодушно.

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