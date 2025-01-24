'Это произошло при Обаме': Трамп заявил, что РФ украла у США проект гиперзвуковой ракеты

По словам американского президента, кто-то из администрации Обамы "слил" секретные документы россиянам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия украла у Соединенных Штатов плана создания гиперзвуковой ракеты.

Во время интервью Fox News американский лидер сообщил, что это якобы произошло во времена президентства Барака Обамы. Кто-то "слил" секретную информацию россиянам.

"Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект... Они украли его во время администрации Обамы, а не Байдена. Хотя они, видимо, много украли и у Байдена, мы также об этом услышим", - заявил Трамп.

Видео дня

В то же время он пообещал, что США будут иметь сверхгиперзвуковые ракеты. Их запуск, по словам Трампа, произойдет "довольно скоро".

Трамп и Россия - другие новости по теме

Ранее Трамп пригрозил ввести новые пошлины и санкции в отношении Российской Федерации. Вашингтон готов пойти на этот шаг, если Москва не согласится прекратить войну в Украине.

Ранее СМИ писали, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию относительно войны в Украине. Они снижают ожидания относительно возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

По данным СМИ, недавние угрозы Трампа усилить экономическое давление на Россию, чтобы принудить Владимира Путина к переговорам по Украине, были встречены российской стороной довольно равнодушно.

Вас также могут заинтересовать новости: