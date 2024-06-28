Государствам-членам Альянса грозит агрессия РФ, полагает американский лидер.

Во время первых теледебатов перед выборами президента США нынешний американский лидер, демократ Джо Байден проехался по позиции своего оппонента - экс-главы государства, республиканца Дональда Трампа насчет НАТО.

Бывший президент хочет, чтобы Штаты вышли из Альянса, сказал глава страны во время мероприятия, которое транслировало CNN. Байден подчеркнул, что "сила в наших альянсах". "Мы бы не могли избежать большой войны в Европе, если бы не наше союзничество", - заявил демократ.

Президент также назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником, который на войне в Украине не остановится, а может пойти, в том числе на Польшу и другие государства-члены НАТО.

Видео дня

Стоит отметить, что в середине марта 2023 года Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест Путина. Главаря россиян подозревают в причастности к депортации детей из Украины.

Важные мировые новости - сегодня это стоит прочитать и знать

Дональд Трамп еще во время своего президентства в США не раз говорил о выходе страны из НАТО. Республиканец также обвинял страны Евросоюза в том, что они слишком мало средств выделяют на оборону. Новые выборы в США состоятся 5 ноября. Трамп во время предвыборной гонки тоже высказывался о выходе Штатов из Альянса.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко говорил, что американский лидер не может единолично принять такое решение. Аналитик отметил, что для выхода США из НАТО нужно, чтобы такое решение приняли и Сенат, и Конгресс.

Вас также могут заинтересовать новости: