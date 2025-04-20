Анастасия Горбачева

Президент США за год кардинально изменил свою риторику относительно войны в Украине.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну между Россией и Украиной "за 24 часа" после вступления в должность. С тех пор как он снова стал президентом США, его тон изменился.

Издание Associated Press проследило, как менялись заявления Трампа относительно войны в Украине.

Очень легкие переговоры

Март 2023 года: "Очень легкие переговоры, которые должны состояться. Но я не хочу говорить вам, что это такое, потому что тогда я не смогу использовать эти переговоры; они не сработают", - сказал Трамп ведущему канала Fox News Шону Хэннити.

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Тогда он утверждал, что мог бы "завершить" войну "за 24 часа", если бы вернулся в Белый дом.

Май 2023 года: "Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это - я сделаю это за 24 часа", - сказал Трамп во время выступления на телеканале CNN.

Август 2024 года: "Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как я займу президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной", - заявил Трамп на конференции Нацгвардии. "Я улажу ее очень быстро. Я не хочу, чтобы вы, ребята, ехали туда. Я не хочу, чтобы вы туда ехали".

После победы Трампа в ноябре

16 декабря 2024 года: "Я попытаюсь", - сказал Трамп во время пресс-конференции в своем клубе Mar-a-Lago, когда его спросили, считает ли он, что еще может договориться с Путиным и Зеленским о прекращении войны.

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8 января 2025: В интервью каналу Fox News нынешний спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлогг предложил установить 100-дневный срок для окончания войны. 18 апреля было 100 дней с момента этого интервью. 100-й день президентства Трампа наступит 30 апреля.

Трамп становится президентом и начинает переговоры

31 января: Трамп говорит, что его новая администрация уже провела "очень серьезные" переговоры с Россией, и утверждает, что в скором времени они с Путиным могут предпринять "значительные" действия для прекращения войны.

"Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем что-то значительное", - сказал Трамп в Овальном кабинете. "Мы хотим закончить эту войну. Эта война не началась бы, если бы я был президентом".

12 февраля: Трамп и Путин беседуют более часа, после чего президент США общается с Зеленским. После беседы он говорит: "Я думаю, мы на пути к миру".

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19 февраля: Трамп пишет в Truth Social, что Зеленский выступает в роли "диктатора без выборов". Он добавил, что "мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что, по общему признанию, может сделать только Трамп и администрация Трампа".

28 февраля: Трамп и Зеленский проводят скандальную встречу в Овальном кабинете. Президент США ругает Зеленского за "неуважительное отношение", а затем резко отменяет подписание соглашение по полезным ископаемым, которое якобы приблизило бы Украину к прекращению войны.

Обещание Трампа завершить войну в Украине за 24 часа - "сарказм"

14 марта: Трамп утверждает, что он "был немного саркастичен", когда заявлял, что завершит войну между Россией и Украиной в течение 24 часов.

"Ну, я был немного саркастичен, когда говорил это", - говорит Трамп в ролике, выпущенном из интервью для телепрограммы. "На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос, и, думаю, мне это удастся".

14 апреля: Трамп говорит, что виноваты "все": Зеленский, Путин и Байден.

"Это война, которую нельзя было начинать, и Байден мог бы ее остановить, и Зеленский мог бы ее остановить, и Путин не должен был ее начинать", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Заявления США о выходе из мирного процесса по Украине

Госсекретарь СШВА Марк Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп прекратит попытки организовать мирное соглашение между Россией и Украиной, если в скором времени не увидит явных признаков того, что оно достижимо.

Сам Трамп позднее сказал, что Вашингтон может прекратить участие в мирных переговорах по Украине, если одна из сторон будет препятствовать достижению договоренностей.

Позже Рубио в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте подтвердил, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру в Украине, США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира.

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