В американском Сиэтле тиктокер нашел "загадочный" чемодан, в котором оказался труп (видео)

Чемодан лежал на берегу пляжа.

В США молодой блогер вовремя съемок видео для TikTok обнаружил с друзьями загадочный чемодан, в котором оказался труп.

Чемодан лежал на берегу пляжа в американском городе Сиэтл, сообщает Fox News.

Блогер под ником ughhenry опубликовал ролик про то, как они случайно заметили черный чемодан на скалах у берега и решили узнать о его содержимом.

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Юзер пояснил, что изначально они в шутку подумали, что там будут деньги, но после стали чувствовать неприятный запах, исходящий от чемодана. Одна из девушек на камеру открыла чемодан деревянной палкой. В нем был большой черный пакет.

Как написал блогер, после этого они вызвали полицию, чтобы убедиться, действительно ли там труп или это что-то другое. В конце видео блогер привел скриншот новости о том, что на том самом месте обнаружили человеческие останки.

"Произошло довольно драматическое событие, которое изменило мою жизнь", — написал ughhenry в описании ролика.

В полиции подтвердили, что нашли человеческие останки у берега в нескольких пакетах.

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