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В американском Сиэтле тиктокер нашел "загадочный" чемодан, в котором оказался труп (видео)

11:02, 23 июня 2020
Мир
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Подростки нашли чемодан с трупом / Фото скриншот

Чемодан лежал на берегу пляжа в американском городе Сиэтл, сообщает Fox News.

Блогер под ником ughhenry опубликовал ролик про то, как они случайно заметили черный чемодан на скалах у берега и решили узнать о его содержимом.

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Юзер пояснил, что изначально они в шутку подумали, что там будут деньги, но после стали чувствовать неприятный запах, исходящий от чемодана. Одна из девушек на камеру открыла чемодан деревянной палкой. В нем был большой черный пакет.

Как написал блогер, после этого они вызвали полицию, чтобы убедиться, действительно ли там труп или это что-то другое. В конце видео блогер привел скриншот новости о том, что на том самом месте обнаружили человеческие останки.

"Произошло довольно драматическое событие, которое изменило мою жизнь", — написал ughhenry в описании ролика.

В полиции подтвердили, что нашли человеческие останки у берега в нескольких пакетах.

@ughhenry

Something traumatic happened that changed my life checkkkk 😐🥺 @natthecvt ##fyp##viral##crime##murder##randonautica##randonauting##scary##washington

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