Непосредственным эффектом любой сделки может быть просто усложнение жизни украинских солдат, но она также может в конечном итоге изменить ядерный баланс в Азии.

Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, на этой неделе сошел со своего роскошного пуленепробиваемого поезда, приехав на Дальний Восток России, где его встретил военный духовой оркестр, и поехал на встречу с Владимиром Путиным.

За ужином из утиного салата и крабовых клецок, запивая российским вином, два диктатора подняли тост за то, что Ким назвал "священной борьбой" против западного империализма, пишет The Economist.

Ким является внуком тирана, навязанного Северной Корее Сталиным. Путин испытывает ностальгию по имперскому прошлому России. Однако угроза, которую они представляют сегодня, очевидна и реальна. Союз между ними может повлиять на ход войны на Украине, предоставив России новые поставки оружия. Это также может привести к эскалации гонки ядерных вооружений в Азии.

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Северная Корея похожа на крайнюю версию того, чем становится Россия при Путине: военизированное общество, отрезанное от Запада, которым управляет деспот, не обращающий внимания на человеческую жизнь. Однако, несмотря на свою бедность и изоляцию, у нее внезапно появилось то, в чем остро нуждается Россия: больше артиллерийских снарядов. По оценкам, в прошлом году Россия выпустила более 10 миллионов из них, и, как и Украина, их количество на исходе. Северная Корея с ее вооруженными силами советского типа имеет миллионы запасов и примитивную промышленную мощь для производства еще большего количества оружия. Уровень отказов его снарядов высок: при одном залпе, направленном на Южную Корею в 2010 году, 20% не взорвались. Но для России это гораздо лучше, чем ничего. Северная Корея также могла бы предложить другое оружие, например ракеты или гаубицы.

Любая сделка по боеприпасам произойдет в деликатный момент контрнаступления Украины, медленный темп которого поднял новые вопросы о ее тактике и решимости Запада. На данный момент Украина, по крайней мере, достигла паритета с Россией в артиллерийской войне, при этом обе стороны сталкиваются с ограниченными поставками. Но если бы Россия получила приток боеприпасов, она смогла бы более эффективно сковывать украинские силы, еще больше замедляя их продвижение и увеличивая уровень истощения в ближайшие зимние месяцы.

Северная Корея хочет чего-то взамен. В 2000-х годах Россия подписала международный режим санкций, введенный в отношении Северной Кореи за ее незаконную программу создания ядерного оружия. Однако место встречи на этой неделе - космодром "Восточный" - дало не слишком тонкий намек на то, что может произойти дальше. Ким может потребовать доступа к российским ракетным технологиям, которые могли бы улучшить дальность, надежность и гибкость северокорейской системы доставки ядерного оружия. Возможно, он также хочет заполучить секреты российских спутников и подводных лодок.

Таким образом, хотя непосредственным эффектом любой сделки может быть просто усложнение жизни украинских солдат, она также может в конечном итоге изменить ядерный баланс в Азии. Северокорейский режим неустойчив и злонамерен: он периодически угрожает сжечь Южную Корею и запустил две баллистические ракеты малой дальности как раз перед саммитом Ким-Путин. Другие страны обеспокоены тем, что их военный потенциал улучшается, и могут отреагировать наращиванием собственных арсеналов. Династия Кимов, которая могла бы по своему желанию запускать ракеты с подводных лодок, напугала бы соседей.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Союз диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына станет проблемой для Китая. Как пишет Bloomberg, более тесный альянс между Путиным и Ким Чен Ыном угрожает стабильности как в Европе, так и в Азии. Эта перспектива должна беспокоить главного спонсора двух лидеров - Китай - так же, как и их врагов на Западе.

После встречи во Владивостоке диктатор КНДР Ким Чен Ын пригласил своего коллегу Владимира Путина посетить Пхеньян в "удобное время", на что получил согласие.