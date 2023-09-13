Оба обменялись пожеланиями процветания стран и вспомнили об общей истории.

Русский диктатор Владимир Путин приготовил для своего корейского коллеги Ким Чен Ына официальный обед. РосСМИ обнародовали меню.

По данным пропагандистских СМИ, диктаторам предложили блюда "русской кухни". Путин угостил Кима "сибирскими и дальневосточными деликатесами".

В меню вошли:

салат из утки с инжиром и нектарином;

пельмени с камчатским крабом;

уха из белого амура;

щербет из облепихи;

осетрина с грибами и картофелем;

антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами;

брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенкой.

Во время официального обеда Путин поднял тост "за укрепление дружбы между Россией и КНДР, благополучие и процветание народов стран и за здоровье товарища Кима".

В ответ лидер Северной Кореи предложил поднять бокалы "за хорошее здоровье уважаемого президента РФ товарища Владимира Владимировича Путина, за новую победу великой России, за непрерывное развитие и укрепление российско-корейской дружбы".

Встреча Ким Чен Ына и Путина

Напомним, 13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в России.

Путин заявил, что лидер КНДР "проявляет большой интерес к ракетной технике" и сказал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники. Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и заявил, что "КНДР всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

Лидер КНДР также добавил, что его страна "хочет и дальше развивать отношения" и всегда поддерживает все решения Путина и российского правительства.

Зато Путин напомнил, что отношения РФ и КНДР "были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты бок о бок громили японских милитаристов".

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