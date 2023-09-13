Русский диктатор Владимир Путин приготовил для своего корейского коллеги Ким Чен Ына официальный обед. РосСМИ обнародовали меню.
По данным пропагандистских СМИ, диктаторам предложили блюда "русской кухни". Путин угостил Кима "сибирскими и дальневосточными деликатесами".
В меню вошли:
- салат из утки с инжиром и нектарином;
- пельмени с камчатским крабом;
- уха из белого амура;
- щербет из облепихи;
- осетрина с грибами и картофелем;
- антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами;
- брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенкой.
Во время официального обеда Путин поднял тост "за укрепление дружбы между Россией и КНДР, благополучие и процветание народов стран и за здоровье товарища Кима".
В ответ лидер Северной Кореи предложил поднять бокалы "за хорошее здоровье уважаемого президента РФ товарища Владимира Владимировича Путина, за новую победу великой России, за непрерывное развитие и укрепление российско-корейской дружбы".
Встреча Ким Чен Ына и Путина
Напомним, 13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в России.
Путин заявил, что лидер КНДР "проявляет большой интерес к ракетной технике" и сказал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники. Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и заявил, что "КНДР всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".
Лидер КНДР также добавил, что его страна "хочет и дальше развивать отношения" и всегда поддерживает все решения Путина и российского правительства.
Зато Путин напомнил, что отношения РФ и КНДР "были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты бок о бок громили японских милитаристов".