Мужчина «прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также принимал участие в боях против украинских военных с намерением нанести им ранения или убить».

В Чехии прокуратура обвиняет 26-летнего мужчину в террористической деятельности на Донбассе. Ему грозит до 16 лет лишения свободы.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе резко увеличили количество обстрелов украинских позицийОб этом сообщает посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook.

По его словам, чешская юстиция продолжает преследовать граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России на оккупированном Донбассе.

«Среди последних, кому было предъявлено такое обвинение – 26-летний Лукаш Н. из Карловых Варов, который в 2015-2016 гг. воевал против ВС Украины в составе незаконных военных формирований», - пишет посол.

Как отмечается в обвинении, мужчина «прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также принимал участие в боях против украинских военных с намерением нанести им ранения или убить».

По мнению прокурора, Лукаш Н. совершал упомянутые действия сознательно, а во время военных действий был ранен и несколько недель провел в больнице.

Прокурор подчеркивает, что вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, можно охарактеризовать как квазивоенизированные подразделения, совершающие систематические организованные насильственные преступления, которые по своему характеру соответствуют определению теракт.

Обвиняемый в ходе расследования отказывался давать показания, однако имеющиеся у следствия доказательства в виде фотографий и видео, сделанных им на мобильный телефон, являются достаточными основаниями для передачи дела в суд.

«На одном из таких видео он в духе подавляющего большинства жертв российской пропаганды признается, что пошел воевать против «украинских фашистов». Российское зомбирование негативно сказалось и на психике этого гражданина. По показаниям его девушки, после возвращения домой Лукаш Н. очень изменился – стал агрессивным, страдал от кошмаров, ночью под подушкой держал нож, издавал звуки, похожие на звуки из фильмов ужасов», за что был вынужден обратиться к психиатрам», - пишет Перебийнис.

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Автор: УНИАН