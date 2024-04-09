Журналисты издания привели неоспоримые факты, которые свидетельствуют об этом.

Показания террористов, расстрелявших людей в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", о связях с Украиной добыты под пытками. Об этом пишет издание BILD.

Издание отметило, что вчера на росТБ показали видео от ФСБ с допросом подозреваемых в теракте 22 марта. На обнародованной записи они заявили, что после атаки якобы намеревались ехать в Киев. Обозреватель BILD Филипп Пятов отметил, что эти показания сфабрикованы. В связи с этим он привел несколько доводов:

Первый из них свидетельствует о том, что подозреваемых пытали. "После ареста мужчины подвергались жестоким пыткам со стороны российских силовиков. Весьма вероятно, что террористы были вынуждены сказать именно то, что Москва хочет от них услышать", - допустил журналист.

Видео дня

Также он указал, что показания зачитаны с листа. "Бросается в глаза, что террористы читают свои заявления по бумажке. Порой они пристально смотрят в одну точку за камерой и говорят неестественно быстро и четко, хотя русский язык для них не родной", - обратил внимание журналист.

Кроме того, нет доказательств коридора на границе, которые могли бы подтвердить правдивость слов террористов. "РосТВ сообщило, что в день теракта украинская армия якобы разминировала два поселка около границы, чтобы террористы могли ее пересечь. Но никаких доказательств этого россияне не предоставили", - подчеркнул Пятов.

И, на конец, гуппировка ИГИЛ прямо взяла на себя ответственность за теракт, а власти Украины неоднократно отвергали какую-либо причастность к атаке.

Теракт в Москве

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта, когда группа вооруженных людей начала расстреливать собравшихся на концерт людей прямо в помещении.

После массовых расстрелов террористы подожгли концерный зал.

Вас также могут заинтересовать новости: