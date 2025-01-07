Страны мониторят теневой флот РФ после вероятных атак на подводные кабели.

Возглавляемая Великобританией коалиция европейских стран привлекла искусственный интеллект (ИИ) для отслеживания теневого флота России и выявления возможных угроз для подводных кабелей после вероятных инцидентов саботажа в последние месяцы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на информацию Министерства обороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что операция Объединенных экспедиционных сил под названием Nordic Warden использует ИИ для оценки данных из нескольких источников, включая систему автоматической идентификации, которую используют корабли для обмена информацией о своем местонахождении в реальном времени.

"В случае потенциальной угрозы система будет следить за подозрительным судном в режиме реального времени и выдавать предупреждение, которое будет сообщено как союзникам НАТО, так и странам-членам", - пишет издание.

Видео дня

Как сказал министр обороны Великобритании Джон Хили, ИИ позволит контролировать "большие" морские районы, используя "сравнительно" небольшое количество ресурсов:

"Nordic Warden поможет защитить как от преднамеренных актов саботажа, так и от случаев крайней халатности, которые, как мы видели, привели к повреждению подводных кабелей".

Издание добавляет, что новая технология будет работать в части Ла-Манша, Северном море, проливе Каттегат и Балтийском море. Операция была начата после сообщения о повреждении основного подводного кабеля в Балтике.

Повреждение кабелей в Балтийском море

Как сообщал УНИАН, Эстония отправила корабли для охраны подводных кабелей после инцидентов в Балтийском море. За последние два месяца несколько подводных кабелей в Балтийском море были повреждены, в том числе кабель BCS East-West Interlink, телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, и электрический кабель Estlink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию.

Финские официальные лица заявили, что нашли 60-мильный след на морском дне, который свидетельствует о том, что Eagle S - связанный с Россией танкер - мог быть ответственным за разрезание кластера ценных данных и кабелей питания.

Вас также могут заинтересовать новости: