Изъятие средств коснулось бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха.

Подконтрольный талибам центробанк Афганистана заявил, что изъял 12,4 миллиона долларов (в наличных и золоте) у бывших топ-чиновников предыдущего правящего режима.

Как сообщает Reuters, изъятие средств коснулось бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха.

В заявлении ЦБ говорится, что средства и золото хранились в домах чиновников.

По словам двух афганских финансистов, талибы хотят показать, что готовы вернуть активы бывшим правительственным чиновникам. На прошлой неделе ЦБ порекомендовал банкам заморозить счета политически значимых лиц, связанных с предыдущим режимом.

Власть Талибана в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и объявили, что взяли под контроль всю страну.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Талибы изначально призвали общество к порядку, чиновникам порекомендовали возвращаться на рабочие места. Однако вскоре в стране начались жестокие расправы над силовиками и гражданами, работавшими с предыдущей властью, а также над журналистами и переводчиками.

Сейчас страна испытывает острый финансовый кризис, Кабул сталкивается с нехваткой долларов на фоне заморозки афганских счетов со средствами от МВФ и Всемирного банка.

12 сентября сообщалось, что Талибан решил проводить все расчеты в торговых операциях Афганистана в национальной валюте – афгани.

Автор: Дмитрий Захаров