Подконтрольный талибам центробанк Афганистана заявил, что изъял 12,4 миллиона долларов (в наличных и золоте) у бывших топ-чиновников предыдущего правящего режима.
Как сообщает Reuters, изъятие средств коснулось бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха.
В заявлении ЦБ говорится, что средства и золото хранились в домах чиновников.
По словам двух афганских финансистов, талибы хотят показать, что готовы вернуть активы бывшим правительственным чиновникам. На прошлой неделе ЦБ порекомендовал банкам заморозить счета политически значимых лиц, связанных с предыдущим режимом.
Власть Талибана в Афганистане
Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и объявили, что взяли под контроль всю страну.
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.
Талибы изначально призвали общество к порядку, чиновникам порекомендовали возвращаться на рабочие места. Однако вскоре в стране начались жестокие расправы над силовиками и гражданами, работавшими с предыдущей властью, а также над журналистами и переводчиками.
Сейчас страна испытывает острый финансовый кризис, Кабул сталкивается с нехваткой долларов на фоне заморозки афганских счетов со средствами от МВФ и Всемирного банка.
12 сентября сообщалось, что Талибан решил проводить все расчеты в торговых операциях Афганистана в национальной валюте – афгани.