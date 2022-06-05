Таджикистан заявил, что Кыргызстан нарушил соглашение не вводить регулярные войска в приграничные районы.

В субботу, 4 июня, Таджикистан обвинил соседний Кыргызстан в провоцировании нового пограничного столкновения.

Граница между двумя странами, обе из которых имеют российские военные базы и тесно связаны с Москвой, плохо демаркирована. В МИД Таджикистана заявили, что в пятницу кыргызские военнослужащие преднамеренно и незаконно пересекли границу в районе села Ворух, передает Reuters.

Когда таджикские пограничники приказали уйти, кыргызские войска отказались и открыли огонь. Таджикские пограничники открыли ответный огонь, после чего обе стороны все же договорились о прекращении огня.

Таджикистан заявил, что Кыргызстан нарушил соглашение не вводить регулярные войска в приграничные районы. Это, по его словам, "неприемлемый шаг, ведущий к резкому обострению ситуации на границе".

Ранее, в этом апреле, обе страны уже договорились отвести часть сил от границы после того, как пограничники устроили за день две перестрелки.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 49 человек погибли в ходе боевых действий в апреле 2021 года. Тогда они развились из аналогичного приграничного столкновения.

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