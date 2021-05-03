Ситуация на границе стабилизировалась.

Кыргызстан и Таджикистан завершили вывод дополнительных сил и техники от линии государственной границы. Ситуация в зоне конфликта сейчас стабильная.

Об этом заявили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, сообщает 24.KG.

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Стороны вывели дополнительные силы и технику с линии государственной границы вглубь собственных территорий.

Участки, где располагались военные силы и средства, проверяет совместная комиссия из офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

По последним данным, в результате конфликта с киргизской стороны 183 человека пострадали, 34 — погибли. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены.

Конфликт Кыргызстана и Таджикистана: что известно

29 апреля Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы, однако в итоге удалось договориться о прекращении огня и отвода военных.

30 апреля в Лейлекском районе на киргизско-таджикской границе вновь продолжилась перестрелка. При этом обе стороны договорились отвести все войска.

Всего за два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.

1 мая президенты Кыргызстана и Таджикистана провели телефонные переговоры. Они обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.

2 мая 2021 года Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

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Автор: Елена Коваленко