Отмечается, что президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры 1 мая. Они обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.

Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, пишет РБК-Украина.

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Отмечается, что президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе.

"В ходе телефонного разговора, главы Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.

У пресс-службе президента Таджикистана подтвердили факт разговора. Также сообщили, что обсуждались те же вопросы, о которых заявила киргизская сторона.

"Особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и гражданам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.

Таджикистан опровергает это сообщение и утверждает, что придерживается перемирия.

Конфликт Кыргызстана и Таджикистана: что известно

29 апреля Таджикистан и Кыргызстан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе. Обе стороны заявили о гибели людей, в том числе детей, и десятках пострадавших. В результате к границам были стянуты дополнительные силы, однако в итоге удалось договориться о прекращении огня и отводе военных.

30 апреля в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе вновь продолжилась перестрелка. При этом обе стороны договорились отвести все войска.

За два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека.

Справка УНИАН. Кыргызско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

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Автор: Виктория Гордиенко